Jan Van Hout en Achel blijven op kop na winst in topper tegen Bree-Beek: “Wij willen die titel zo graag”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEIn een fel betwiste en druk bijgewoonde topper tussen leider Achel en achtervolger Bree-Beek trok de thuisploeg verdiend aan het langste eind (4-1). De bezoekers klommen na de rust op voorsprong, maar Jasper Vandebroek en Giovanni Dors maakten die achterstand snel ongedaan. In de rangschikking blijft Achel op kop. Naaste achtervolger Schoonbeek-Beverst won ook, met overtuigende cijfers tegen Helson, en blijft, met een match minder gespeeld, op één punt volgen. Volgende week staan beide teams in Schoonbeek tegenover elkaar. “De titelstrijd belooft een ongelooflijke thriller te worden”, voorspelt Achel-trainer Jan Van Hout.

In de eerste helft waren beide teams elkaar zaterdag waard. Doelrijpe kansen bleven evenwel uit. Na de rust brak de partij helemaal open. Janssen brak de ban en zette Bree-Beek op voorsprong. Jasper Vande broek reageerde met een rake kopbal, na een hoekschop van broer Niels. Achel schakelde een versnelling hoger en scoorde nog tweemaal via Giovanni Dors. Telkens was Ivo Moerenhout de aangever van dienst. Diezelfde Moerenhout bekroonde in de slotfase zijn prima partij met de vierde Achelse treffer. Bij een 2-1-stand werd de topper ook tiental minuten stilgelegd wegens onregelmatigheden naast het veld.

Overdreven cijfers

Achel-trainer Jan Van Hout toont zich uiteraard tevreden met de ruime zege. “Ik denk dat we verdiend aan het langste eind trokken”, opent Van Hout de persbabbel. “De spanning was vanaf het eerste fluitsignaal te snijden. Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe. Kansen bleven dan ook uit.”

“Of we niet in paniek raakten toen Janssen in de tweede helft Breek-Beek op voorsprong bracht? Het was een mooie uitgespeelde actie, maar we veranderden van tactiek en gingen met veel inzet en wilskracht hoger spelen”, aldus Van Hout. “Via Jasper Vandebroek en Giovanni Dors bogen we vrij snel de achterstand om. Al moet ik eerlijk zijn, de 4-1-cijfers zijn overdreven. Het verschil tussen beide teams was niet zo groot als het resultaat doet blijken. Maar aan onze zege valt niets af te dingen. We wonnen verdiend. En zeggen dat dit onze tiende opeenvolgende driepunter is. Dat maak je slechts één keer in je carrière mee.”

Met deze zege is Achel de te kloppen ploeg voor de titel? “Niet te vlug van stapel lopen”, reageert de Achel-trainer. “Schoonbeek-Beverst blijft in ons spoor met slechts één puntje achterstand. De Bilzerse ploeg heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. Volgend weekend staan we tegenover elkaar. Ik weet wel dat de club en de spelers absoluut graag de titel willen. Ook al zullen we niet promoveren. Mijn plannetje heb ik alvast klaar.”

Goed gevoel bij voorsprong

Dirk Daelmans klinkt ontgoocheld. De titelkansen lijken niet meer reëel. “Toen we op voorsprong klommen, had ik een goed gevoel. Maar bij de hoge Achelse druk werden twee individuele fouten zonder pardon afgestraft”, aldus de Breese trainer. “Ook voorin bleven kansen uit. Dat kan gebeuren. Zoals Jan zei, trok zijn team verdiend aan het langste eind, maar de cijfers zijn overdreven. Of we onze kansen voor de titel nu opgeven? Natuurlijk niet, maar onze kansen kregen toch een serieuze knauw.”

Achel: Wouters, J.Vandebroek (85' Timmermans), N.Vandebroek, Pinxten, Janssens, Rosario (83' Di Girolami), Huibers (70' Van Der Wiel), Moerenhout, Vos, Gevers, Dors.

Bree-Beek: Geraedts, Stienaers, Cardeynaels, Rouwet, De Ceulaer (78' Ramaekers) , Wels, Joosten, Klaps, Janssen, Geijsels, Van Hoegee (72' Lamberigts).

Doelpunten: 57' Janssens (0-1), 62' J.Vandebroek), 74' en 82' Dors (2-1 en 3-1), 91' Moerenhout (4-1).

