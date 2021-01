Jan Van der Vaet hoopt op top tien in de Dakar: “We zullen er alles aan doen om die ambitie waar te maken”

autosportDe Nederlanders Pascal De Baar, Stefan Slootjes en de Oost-Vlaming Jan Van der Vaet blijven in hun Renault Truck door de woestijn van Saoedi-Arabië razen. De bemanning van de gigant gaat in het laatste deel van de wedstrijd op zoek naar een top tien in de einduitslag. De loodzware tweedaagse marathonetappe kwamen ze echter niet zonder zorgen door.

Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van der Vaet (Renault) zijn in de zevende etappe bij de vrachtwagens als zestiende geëindigd. Het trio reed in elfde positie tot de bemanning de truck na 200 kilometer aan de kant moest zetten en de mouwen moest opstropen vanwege een klapband.

“De klapband rechts achteraan beschadigde de hoofdschakelaar waardoor we wat moesten improviseren zodat we zonder hoofdschakelaar voort konden”, zegt de Oost-Vlaming Jan Van der Vaet. “Het belangrijkste is dat we het bivak bereikt hebben. Zo dadelijk krijgt de truck een grondig nazicht en gaan we uit voorzorg een band wisselen zodat we morgen op weg kunnen naar het bivak in Neom.”

Moeilijke navigatie

In de achtste etappe bij de trucks werden Pascal de Baar, Stefan Slootjes en Jan Van der Vaet vervolgens twaalfde op bijna 19 minuten van ritwinnaar Shibalov. In de stand blijft het trio elfde. Hun ambitie blijft de top tien. Na de opgave van hun teamgenoot Huzink zijn zij nog de enige overblijvende truck van het Riwald Dakar Team. Veel tijd om van de mooie landschappen te genieten, had Van der Vaet niet. De moeilijke navigatie eiste alle aandacht op.

Het bivak in Neom werd opgebouwd op een boogscheut van de Rode Zee. “De etappe van vandaag was best zwaar. Een trip van 375 km over harde paden bezaaid met stenen, duinen, canyons met heel veel zoekwerk. Uiteindelijk verliezen we slechts achttien minuten. Wel jammer dat teamgenoot Gert Huzink heeft moeten opgeven. In de stand blijven we elfde, het doel blijft evenwel de top tien. We zullen er voor ons team, onszelf, onze partners en onze supporters alles aan doen om die ambitie waar te maken vrijdag aan de finish te halen.”

