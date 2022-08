Jan Van den Bergh begint aan zesde seizoen bij Beerschot: “Degradatie is intussen helemaal verteerd”

Voetbal Challenger pro leagueAls één van de weinige sterkhouders bleef Jan Van den Bergh na de degradatie uit 1A aan boord bij Beerschot. Komend weekend begint de 27-jarige verdediger met frisse moed aan een nieuw seizoen. “Onze verjongde groep heeft zeker kwaliteit. Nu is het afwachten hoe standvastig we zullen zijn.”

Terwijl ‘meubelstukken’ als Holzhauser, Dom, Pietermaat, Bourdin, Halaimia en Noubissi in het tussenseizoen andere oorden opzochten, bleef Jan Van den Bergh wél op het Kiel. De Vlaams-Brabander begint aan zijn zesde seizoen in de paars-witte kleuren en wil dus meehelpen aan de sportieve heropstanding van Beerschot.

“Twee jaar geleden heb ik een contract voor vijf seizoenen getekend. Na de degradatie heb ik geen ‘transferverzoek’ ingediend”, vertelt Van den Bergh. “Als er morgen een andere club aanklopt en een akkoord vindt met Beerschot, dan wil ik eventueel een overstap in overweging nemen. Maar zo lang dat niet het geval is, blijf ik hier gefocust mijn werk doen.”

Wieland drukt stempel

Van den Bergh is perfect geplaatst om, aan de vooravond van de competitiestart, Beerschots grondige vernieuwde spelerskern tegen het licht te houden. “Het is een heel andere groep dan vorig jaar, wat op zich niet slecht is”, aldus ‘VDB’. “De komst van een groot aantal nieuwe spelers en een nieuwe trainer zorgde voor een frisse dynamiek. Het maakt dat de degradatie nu echt wel is verteerd. Coach Andreas Wieland kon in de voorbereiding zijn stempel al drukken. We voetballen met veel druk vooruit en de nodige intensiteit. Er hangt weer een leuke werksfeer. Bovendien denk ik echt dat er wel wat kwaliteit schuilt in onze ploeg.”

Kleine kanttekening, weliswaar: diep in de spits zijn Beerschot mogelijkheden momenteel eerder beperkt. “Hoewel ik zeker iets zie in een nieuwkomer als Thibo Baeten blijft het jammer dat we in de loop van de zomer speerpunt Lawrence Shankland zagen vertrekken”, merkt Jan Van den Bergh op. “In de eerste oefenmatchen voelde je een goede klik tussen Shankland en de spelers rond hem. De club zal nu wel werk maken van een bijkomende aanvaller. Voorts is het afwachten hoe standvastig onze jonge kern zich gaat tonen. Als we een constante kunnen leggen in onze prestaties heb ik er een goed oog in.”

Gesloten deuren tegen Beveren

Hoe dan ook ga je Jan Van den Bergh niet horen zeggen dat Beerschot straks als dé titelkandidaat aan het seizoen begint. “De reeks is dit jaar moeilijk in te schatten”, vindt Van den Bergh. “Wat gaat het bijvoorbeeld geven met de beloftenploegen uit 1A? Wie er favoriet is? Stel me die vraag over een week of vijf nog maar eens (glimlacht).”

Beerschot begint er zaterdag aan met een thuismatch (achter gesloten deuren) tegen SK Beveren (aftrap 16 uur).

