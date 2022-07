Jan Sterckx in de voetsporen van zus Nina: “Geplaatst voor EK, maar daar zal ik wellicht de top niet halen”

Is er ook een sterke man in de familie Sterkcx uit St-Denijs-Westrem? Nina Sterckx, vorige zomer op de Olympische Spelen in Tokio vijfde in het gewichtheffen, heeft met Jan een broer die zich recent kwalificeerde voor de Europese kampioenschappen bij de U15.

Het klinkt logisch. “Door mijn zus ben ik in contact gekomen met gewichtheffen”, verduidelijkt Jan Sterckx. “Tijdens een turnkamp in de vakantie kon ik in de middagpauze eens proeven van andere sporten. Dan heb ik eens gewichtheffen geprobeerd. De coach die dat begeleidde vond dat ik het goed deed. Hij belde naar Tom Goegebuer, de coach van Olympic Gent. Op die manier is het voor mij begonnen. Ergens in augustus 2018.”

Naarmate hij meer met gewichtheffen bezig was groeide ook de ambitie van de student aan St-Bavo. “Denk dat ik in februari van dit jaar tegen trainer Bieke Vandenabeele gezegd heb dat ik het minimum voor het Europees kampioenschap U15 wil halen”, gaat Jan Sterckx verder. “Toen ik dat vertelde wist ik dat het heel ambitieus was. Want op dat ogenblik zat ik nog dertig kilogram van die limiet. Die lag op 177 kilogram voor de twee oefeningen. Dat heb ik recent gehaald. In de snatch haalde ik 81 kilo, in de clean & jerk 96 kilogram. Dankzij die prestatie mag ik half augustus naar het Europees kampioenschap in het Poolse Raszyn.”

Veel getraind

Jan Sterckx, actief in de klasse tot 61 kilogram, zette dit jaar blijkbaar een stevige stap vooruit. “Ik ben nog jong, dus kan ik progressie maken, maar ik heb de voorbije maanden wel heel veel getraind”, beweert de jonge gewichtheffer. “Soms oefende ik tot vijf maal per week. De ene keer in de Topsportschool, de andere keer in de hogeschool. Zo heb ik toch wel een stap vooruit gezet.”

Niettemin trekt Jan Sterckx met realistische ambitie naar het EK. “Op dat internationaal kampioenschap zal ik niet bij de top eindigen”, vermoedt de jonge kerel. “Elk land stelt zijn eigen minimumnorm. In België ligt dit met 177 kilo voor de twee oefeningen redelijk hoog. Haal ik weer die 177 zal ik zeker niet op de laatste plaats eindigen. Ik heb al wat internationale ervaring. Onder meer in Malta en Spanje. Die wedstrijden zijn helemaal anders dan die in eigen land.”