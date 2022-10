Jan Schoefs (Belisia): “Winst tegen Londerzeel zou deugd doen”

Kwaliteit vertalen naar puntenwinst

Met uitgesproken ambities aan deze jaargang gestart, lijkt het alsof Belisia tot dusver deze verwachtingen nog niet ten volle kon invullen. Het team van coach Luc Nilis handhaaft zich evenwel mooi bovenin en maakt zich op een cruciale periode.

“Ik hoor ook wel dat mensen vinden dat wij niet dezelfde uitstraling als vorig seizoen etaleren. Ik ben toch niet helemaal akkoord. We hebben ons team in het tussenseizoen versterkt en kregen in de voorbereiding met wat blessures af te rekenen. Dat maakt dat een aantal jongens nog op zoek zijn naar de beste conditie. Wij konden als staf ook wel een aantal keren roteren, maar merkten dat de spelers met dit fenomeen niet helemaal vertrouwd zijn. Wij moeten daar als coaches de hand in eigen boezem durven steken en er mogelijk anders mee omgaan. Ik blijf vertrouwen hebben in de kwaliteiten van deze groep en hopelijk kunnen we dat de eerstvolgende weken ook naar nieuwe puntenwinst vertalen”, aldus de assistent van T1 Luc Nilis.