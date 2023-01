Jan Schoefs (Belisia) werkt deze competitie verder af als hoofdcoach: “De clubleiding wil in alle rust langetermijnvisie afstemmen met een nieuwe coach”

De trouwe clubsoldaat zal trachten zijn team bovenin te handhaven. “Weet je, in aanloop naar deze competitie hadden we vooropgesteld minstens bovenin te willen meedraaien. Ondanks enkele misstapjes prijken we op dit ogenblik op een derde plaats met drie punten achterstand op leider Hades. Voor ons moet niets, maar als de kans zich voordoet op een eventuele promotie, willen we die uiteraard ook niet laten liggen. Laat duidelijk zijn dat de uitstraling van een vereniging ook zijn weerslag heeft op de jeugdwerking. En de jeugd is je voedingsbodem naar de toekomst toe. Wat je in eigen midden kan opleiden, moet je achteraf niet meer gaan zoeken natuurlijk. Dit weekend zal hier trouwens een internationaal jeugdtornooi georganiseerd worden voor U8, U9 en U10. Dat is enkel mogelijk als je eerste elftal zelf op een aanvaardbaar niveau acteert”, geeft Schoefs nog even mee.