Jan Schoefs (Belisia SV) ziet dat spelersgroep het lastiger krijgt: “Belangrijk om op dit ogenblik wat rust in te bouwen”

“Dit alles samen maakt dat het tijd wordt om wat relatieve rust in te bouwen”, klinkt het. “In samenspraak met verzorger Kurt Peters en onze medische staf hebben we geopteerd voor minder intensief trainingswerk en dit in combinatie met een vitaminekuur. Of het effect van die aanpak al merkbaar zal zijn op City Pirates is maar de vraag, maar het zal alleszins bijdragen tot een wat beter gevoel in de aanloop naar die match.”