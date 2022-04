Jan Schoefs (Belisia SV): “Belangrijk om op dit ogenblik wat rust in te bouwen”

De grand cru die Belisia dit seizoen serveerde, werd door iedereen gesmaakt. Niet alleen door de eigen achterban, maar al even vaak door de tegenstrevers van de dag. Des te opmerkelijker wordt het als je bedenkt dat dit haast steeds met dezelfde acteurs gebeurde, al lijkt dat nu precies de angel te worden. “Die analyse klopt”, meent ook Jan Schoefs. “In de breedte zaten wij wat krap en ik heb de voorbije weken ook een aantal keren kunnen vaststellen, dat sommige spelers niet meer aan de top van hun mogelijkheden zitten. Er duiken wat kleinere blessures op, de recuperatie lijkt wat minder snel te verlopen en dit alles samen, maakt dat het tijd wordt om wat relatieve rust in te bouwen. In samenspraak met verzorger Kurt Peters en onze medische staf, hebben we geopteerd voor minder intensief trainingswerk en dit in combinatie met een vitaminekuur. Of het effect van deze aanpak al meteen merkbaar zal zijn op City Pirates is maar de vraag, maar het zal alleszins bijdragen tot een wat beter gevoel in de aanloop naar die match.”