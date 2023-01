Jan Schoefs (Belisia): “Nederlaag komt erg ongelegen”

Gezien het ritme waarin de wedstrijden mekaar opvolgen, is het zaak om de kopjes weer helemaal fris te krijgen voor de volgende opdracht. Tot dusver slaagde Belisia er bovendien maar tweemaal in, niet zelf tot scoren te komen. Eerder overkwam hen dat tegen Londerzeel en op Capellen en laat deze laatste ploeg net de tegenstrever van volgende zondag zijn. “Op dit ogenblik weegt de kaartenlast en hebben sommige jongens last van kleine blessures. Als de laatste berichtgeving klopt, zouden we Glenn Ernens (schouder) zelfs geruime tijd moeten missen”, vult Schoefs aan. “Je begrijpt dat het dan wat herschikken is. Dat gaat toch altijd ten koste van bepaalde automatismen. De nederlaag komt ongelegen, dat zeker, vermits onze achterstand op leider Hades toch weer tot vier punten aandikt. Geen ramp, maar we moeten wel vermijden in onze volgende opdrachten nog verder weg te glijden. Het is mijn taak om hierover te waken en de spelers weer scherp aan het volgende drieluik te krijgen. Met Capellen, Lyra-Lierse en Hasselt krijgen we de volgende tien dagen drie toppers voorgeschoteld. In dit soort wedstrijden moet je kleur bekennen, wil je je ambities ook kracht bijzetten”, rondt Jan Schoefs zijn blik op de gang van zaken af.