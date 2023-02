Jan Robberechts helpt Fenixx Beigem Humbeek met twee goals voorbij Boka United: “Enorme ontlading”

“We kwamen doordat we met heel wat geblesseerden en geschorsten zaten gehavend aan de aftrap”, doet Jan Robberechts het verhaal. “Maar wij maken al heel het seizoen van alle tegenslagen het beste. Ook nu begonnen we met de nodige drive en dat leverde na één minuut al een doelpunt op. Na een fout op Olbrechts volgde een vrijschop die werd teruggekopt door Du Champs en ik had aan de tweede paal maar binnen te duwen.”

“Een beetje later recupereerde Litu een bal en stak die meteen heel erg goed diep op Shehu, die aarzelde niet en schoot met veel overtuiging de 2-0 binnen.”

Een voorsprong die niet lang op het bord bleef. “We kregen heel snel de 2-1 en 2-2 binnen. We misten wat scherpte en automatismen en Boka speelde dit goed uit. Hierdoor is duidelijk dat zij te laag staan voor de kwaliteiten die ze als ploeg kunnen tonen. Onze benen werden door de snelle gelijkmaker wat afgesneden en we knokten ons tot aan de rust.”

Noodploeg

“Na de pauze was het duidelijk dat Boka heel blij was met een punt. Dit speelde wel wat in onze kaart. Wij zochten geduldig naar de opening en vonden die uiteindelijk na een heel mooie aanval over verschillende stationnetjes. Na een voorzet van alweer Litu kon ik aan de tweede paal binnentikken. Het was een enorme ontlading dat we met een noodploeg alsnog de drie punten thuis konden houden.”

“Dat er een belangrijke rol voor mij was weggelegd? Zeker en vast. Fijn gevoel, dat was lang geleden. Ik probeer aanwezig te zijn in de zestien, zat goed in de match en dan ben je automatisch waar je moet zijn.”

“Ik kijk op dit moment positief vooruit. Als we moeilijke matchen zoals zondag kunnen winnen, dan kan je ver geraken. Zonder druk? Dat is nergens voor nodig en helpt niemand vooruit. We moeten gewoon match na match knallen. In de situatie waarin we nu zitten, weet je dat er dan een heel mooie beloning kan/zal volgen.”

“Zou dat de kers op de taart zijn? Zeker. Dat is ook zeker de ambitie. Het is nooit een doel op zich geweest, maar wel een ambitie van de groep en club”, besluit Robberechts.

