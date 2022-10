Jan Minne en VV Duffel weten na meer dan twee (!) jaar weer wat winnen is: “Zelfs bij 3-0 was ik er nog niet gerust in”

“Dat feestje kon zeker tippen aan dat van vorig seizoen", lacht uitblinker Jan Minne (23), die de 3-0-eindstand op het bord zette. “De opluchting was enorm en dan bedoel ik echt bij iedereen die betrokken is bij de eerste ploeg. Spelers, staf, het bestuur, jeugdtrainers, onze reserven, supporters, bij iedereen stond het geluk op de gezichten af te lezen en dat was heel tof om te zien. Ikzelf debuteerde in 2019 in de eerste ploeg, maar was op dat moment nog geen vaste pion in de wedstrijdkern. Die laatste zege maakte ik zelf niet mee, maar dat maakte de ontlading er nu niet minder om. We zijn allemaal jongens uit de jeugd van VV Duffel en dat maakt het heel speciaal.”

Niet gerust

“Wanneer ik zeker was dat de buit binnen was? Zelfs bij 3-0 was ik er nog niet gerust in. (lacht) Om maar te zeggen hoe diep de angst zat bij ons om het toch nog uit handen te geven. We waren al niet gewoon om op voorsprong te staan, laat staan dat we wisten hoe een ruime marge te verdedigen. Je speelt altijd met de gedachte in het achterhoofd dat een tegengoal alles ineen kan doen stuiken.”

Volledig scherm Jan Minne nam de derde Duffelse goal voor zijn rekening. © Kizzy De Swert / RV

Memorabel

“En aanvankelijk zag het er ook niet naar uit dat we die eerste zege zouden boeken. Iedereen had deze wedstrijd weliswaar aangestipt als een ‘nu of nooit’ moment, de spanning was zelfs zo groot dat ik ‘s middags geen hap door mijn keel kreeg (lacht), maar in de eerste twintig minuten van de wedstrijd hadden we het moeilijk. Daarna stuurden we tactisch wat bij en kregen we grip op de wedstrijd. Er kwamen kansen en vlak voor rust scoorden we de verlossende 1-0. Na tien minuten in de tweede helft verdubbelden we de score en nog eens een kwartier later maakte ik er 3-0 van. Zo werd het een memorabele middag. Ook onze keeper was logischerwijze in de wolken met die clean sheet.”

Mentale boost

“Het vervolg? Deze overwinning kan ons wel eens vleugels geven. Een mentale boost is het sowieso, maar tegelijkertijd beseffen we heel goed dat er deze week opnieuw hard gewerkt moet worden. Dit is nog maar het begin. We gaan nu gewoon proberen te bevestigen en dan in eerste instantie in de derby tegen Walem. Zij staan niet eens zo gek ver boven ons in de stand dus we krijgen ook meteen de kans om wat aansluiting te vinden. Het belangrijkste is dat we weg raken onderaan de stand. Ons grootste doel dit seizoen is om een nieuwe degradatie te vermijden.

Volledig scherm De spelers van VV Duffel vieren hun eerste zege in meer dan twee jaar. © Kizzy De Swert / RV

