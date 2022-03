Jan Martinez plaatst zich met Maaseik voor Champions Final Four: “Groeien naar ons beste niveau”

Volleybal EMLGreenyard Maaseik heeft zich zoals verwacht geplaatst voor de Champions Final Four. De Maaseikenaars nemen het daarin op tegen Roeselare, Menen en Aalst of Leuven. Maaseik had woensdag genoeg aan winst tegen Gent, maar dat liep niet altijd even vlot. “We speelden makkelijk naar 2-0. Altijd gevaarlijk, want dan loop je het risico dat de aandacht verzwakt. Gent heeft daar gebruik van gemaakt, maar in set vier hebben we orde op zaken gesteld”, vertelt Jan Martinez.

Niet Jan Martinez, wel middenman Henri Treial werd door bezoekend coach Jan Vanhuffel als ‘Star of the game’ verkozen. De 30-jarige Est trok met zijn Braziliaanse collega Bonatto regelmatig muurtjes op, maar die konden niet altijd de Gentse aanvalsdrift tegenhouden. “Had je een vlotte 3-0 verwacht? Had gekund, maar in dit soort wedstrijden kan het vaak alle kanten uit. Laat ons eerlijk zijn, het resultaat is het belangrijkste doel. We winnen, dat onthoud ik. 3-0 of 3-1, het maakt geen verschil. We spelen straks voor de titel”, zegt Treial.

Nog groeien

Maaseik liet Gent na een vlotte 2-0 opnieuw in de wedstrijd komen en dat was volgens Jan Martinez niet echt een verrassing. “We hebben een heel zware periode achter de rug. Ja, de vermoeidheid speelt soms parten. We zijn prima aan de wedstrijd begonnen, maar bij een 2-0-voorsprong komt het concentratieverlies snel om de hoek kijken. Mag dat gebeuren? Neen zeker, maar gelukkig hebben we ons in de vierde set herpakt. Ik ben vooral blij dat we deze tussenfase goed doorstaan hebben. Nu kan de focus naar de echte finale. Met dit niveau? Neen, we hebben nog anderhalve week om te groeien. Ja, het moet nog beter”, weet de Argentijnse hoekspeler.

Vier beste ploegen

Ook coach Fulvio Bertini haalde opgelucht adem toen Martinez woensdag het beslissende punt scoorde. “Het was zeker niet onze beste wedstrijd en we kunnen veel beter, maar er was toch de vrees om de boot in te gaan. Ja, we konden een seizoen hard werken verloren zien gaan en dan is het soms zoeken naar het goede ritme”, aldus Bertini, die samen met zijn team op zoek gaat naar een nog beter niveau. “Dat zal nodig zijn. We komen nu in een competitie met de vier beste ploegen. Ik kijk er naar uit.”

Lees ook: meer volleybal