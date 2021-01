Jan Heylen en Laurens Vanthoor racen tegen elkaar in Daytona

Jan Heylen woont en werkt ondertussen al enige tijd in de VS en de nu 40-jarige Heylen was geruime tijd een Vlaamse F1-hoop. Heylen trok echter naar de VS, racete in de Amerikaanse versie van de F1, de Champ Car en is nu regelmatig te zien op de circuits in diverse uithoudingsraces. Zo won hij vorig seizoen de bekende wedstrijd Petit Le Mans, die net als Daytona tot het IMSA of Amerikaanse uithoudingskampioenschap behoort. Ook in 2021 zien we Heylen dus aan de start, in een Porsche 911 van het Amerikaanse Wright Motorsports. “Het is één van de beste teams in de paddock en dus zijn we goed voorbereid op de race”, vertelde Heylen na de kwalificatie. We hebben een prima wagen, een goed team en de rijders zijn top, en dus kunnen we voor de zege vechten.”