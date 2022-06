Jan Heylen debuteert op zijn 42ste in Le Mans en wil vooral de finish zien

Samen met zijn Amerikaanse teamgenoten Fred Poordad en Maxwell Root doet Heylen het in een Porsche 911 RSR van Dempsey-Proton Racing. De drie rijders zijn volledig nieuw in Le Mans en dus tempert Heylen meteen alle ambities. “Wij willen vooral ervaring opdoen, want dit is een eerste deelname in de optiek om in de toekomst terug te komen. Nu is dat met een Porsche uit de GT-klasse, maar het is niet uitgesloten dat het team in de verdere toekomst iets met een Porsche LMDh prototype zal doen, de nieuwe wagens die volgend seizoen hun debuut zullen maken. In 2023 willen wij nog met dezelfde wagen als nu rijden, de Porsche 911 RSR, want het zal het laatste jaar zijn dat die wagens nog toegelaten zijn, daarna verandert de reglementering voor de GT-wagens. 2023 wordt sowieso een bijzonder jaar met de honderdste verjaardag van de 24 uur van Le Mans.”

Enorm evenement

Jan Heylen is dus nieuw in Le Mans “en dat heeft alles te maken met het feit dat ik in de VS leef en race, waardoor er in het verleden heel vaak wedstrijden samenvielen. Nu zijn alle elementen verenigd voor onze eerste deelname en we gaan die op een verstandige aanpakken en onze ambitie is dus inderdaad een top 10 in de klasse en dat zonder al te veel problemen en met zoveel mogelijk rijtijd voor de drie rijders, om die ervaring in de komende jaren te gebruiken voor andere doelstellingen. Verder ben ik erg blij hier te zijn, want dit is echt een enorm evenement, met een wereldwijde uitstraling. Wat Daytona in de Verenigde Staten is, is dit zeker voor Europa, maar ook voor de rest van de wereld. Alles ademt hier die race uit, de omgeving, de regio, de mensen op de campings, werkelijk alles. Ik ben dan ook zeer blij hier aan de start te kunnen staan.”