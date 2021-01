Jan Hermans (Scherpenheuvel) denkt opnieuw aan stoppen: “Ik moet naar mijn lichaam luisteren”

BasketbalDe gevolgen van corona laten zich het meest gevoelen bij jongere en oudere sporters. Jan Hermans was 40 jaar, toen de coronapandemie in maart uitbrak. Hij zal bijna 42 jaar zijn, als er (hopelijk) opnieuw op landelijke niveau basketbal gespeeld mag worden. In welke mate is een terugkeer op het terrein dan realistisch?

Voor de derde keer overweegt Jan Hermans te stoppen met basketbal. Nochtans kan men de speler van Clem Scherpenheuvel niet van wispelturigheid beschuldigen. “Bij aanvang van het seizoen 2019-’20 overwoog ik een eerste keer om te stoppen. Toen stond dat nog niet vast. De club kon me overtuigen om aan een ‘afscheidsjaar’ te beginnen. In mei zou ik dan definitief stoppen. Corona bracht me op andere gedachten. Ik wou niet zonder te spelen afscheid nemen van mijn sport. Er kwam een jaartje bij. Toen in oktober de tweede lockdown afgekondigd werd, hoopte ik in maart of april nog enkele matchen te kunnen meepikken. Dat plan is nu ook van tafel.”

September

Er zit voor Jan Hermans niet anders op dan te wachten tot september. “De competities hervatten pas het najaar. Ik betwijfel echter of het realistisch is om dan opnieuw te spelen. Ik moet naar mijn lichaam luisteren. Gedurende al die tijd heb ik nauwelijks matchen of trainingen mogen afwerken. Het schijnt dat goede wijn beter wordt, maar die kan ook zuur worden (lacht). Al die tijd heb ik de fysieke inspanningen beperkt tot wandelen in het bos of fietsen met de vrouw en de kinderen. Toen er in augustus even mocht getraind worden, voelde ik dat beide knieën kraakten. De kans is dan ook zeer groot dat ik mijn laatste officiële basketbalwedstrijd heb gespeeld. De kans is trouwens groot dat een herstart zonder publiek zal gebeuren.”

Ander afscheid

Na 35 jaar basketbal op hoog niveau had Jan Hermans wellicht een ander afscheid in gedachten. “Ik heb een mooie carrière gehad, maar had inderdaad wel op een ander einde gerekend. Ik steek mijn ontgoocheling daarover niet onder stoelen of banken. Corona heeft in mijn plaats beslist. In het verleden is er al gebrainstormd over een rol als assistent-coach. Op dit moment ben ik daar hoegenaamd nog niet uit.”