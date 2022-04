Jan Goyens laat Asse-Ternat dromen van titel in eerste landelijke: “Dit mogen we niet meer uit handen geven”

Deze week mocht Jan Goyens als het ware bij lottrekking de uitblinker van dienst zijn. Met vijfendertig punten kroonde hij zich tegen Gent-Oost Eagles tot matchwinnaar. “Het klopt dat ieder om de beurt bij ons voor de puntenproductie mag zorgen. In Gent mocht ik die eer deze week opstrijken. Toch hebben we serieus moeten knokken om de drie punten mee naar huis te kunnen nemen. Met vijf punten verschil winnen tegen het nummer twaalf in de rangschikking is niet overweldigend. We kwamen zelf al snel tot de conclusie dat het zeker niet onze mooiste zege was, maar dat deert niet. We wisten vooraf dat er mogelijkheden zouden zijn om de fastbreak te lopen. Dat lukte inderdaad goed. Zelf werd ik goed aangespeeld door de ploegmakkers.”

Champagne in de koelkast

Voor het seizoen hoopte de eminente voorzitter van Asse-Tenat dat zijn ploeg snel het behoud zou kunnen afdwingen. Jan Goyens lacht. “De titel in eerste landelijke komt nabij, dit mogen we niet meer uit handen geven. In principe zouden we volgende zaterdag al kampioen kunnen spelen op Donza, maar dan moeten we kijken naar de resultaten van Racing Brugge en Hansbeke. Ik ga ervan uit dat we nog twee van de vier resterende matchen moeten winnen om de champagne te mogen laten knallen. In dat geval is de titel altijd een feit. Het kan ook met één overwinning, als we die behalen tegen Racing Brugge. Op dit moment staan we immers al ruim positief tegenover de Bruggelingen. Ook Hansbeke maakt in principe nog een kans op de titel. We staan momenteel negatief tegenover hen, maar we moeten nog thuis tegen hen aantreden. Indien we die match winnen, laten we hen definitief achter ons. Je merkt dat er nog wat rekenwerk komt bij kijken. Als we twee matchen winnend afsluitend, is er geen rekenwerk nodig.”