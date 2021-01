Jan Feys (KRC Harelbeke): “We starten komend seizoen met tweede ploeg in vierde provinciale”

“We zien onze toekomstige vierdeprovincialer als afronding van de opleiding binnen KRC”, zegt persverantwoordelijke Jan Feys. “De nieuwe ploeg moet speelmogelijkheid bieden aan onze jongeren die ervaring willen opdoen in een eerste elftal. Qua doorstroming van jongeren kan onze ploeg van tweede nationale al adelbrieven voorleggen. Toch is die doorstroming op dit niveau niet voor iedereen weggelegd. De nieuwe vierdeprovincialer biedt voor deze jongeren een mooi alternatief. Bovendien stellen we vast dat jongeren die na de U19 of de beloften van KRC Harelbeke elders een doorstart wil maken in een eerste ploeg, moeilijk een plaats vinden. Ook voor hen biedt de nieuwe vierdeprovincialer een toekomstperspectief. We willen met ons nieuw team een echt lokaal verhaal schrijven. Jongens uit de huidige jeugdopleiding aangevuld met jongeren die recent de club verlieten. We hebben reeds een kern van een tiental jongeren, maar willen het team uitbouwen. Diverse jongeren hebben zich reeds aangemeld om erbij te komen. Geïnteresseerden kunnen via mail nog steeds contact opnemen met ons: secretariaat@krc-harelbeke.be”

Intrede Jery Gardyn

“De nieuwe vierdeprovincialer zal geleid worden door Jery Gardyn”, aldus nog Feys. “Hij was 15 jaar T2 in Deerlijk en startte daarna het tweede elftal van Racing Waregem op. Nick Bonte, de huidig assistent van onze eerste ploeg, zal de algemene coördinatie op zich nemen van de werking bij beloften, de vierdeprovincialer en U19. Het is de bedoeling om, bij voorkeur op zaterdagavond om 20.15u. na de wedstrijd van onze tweede nationaler, in het Forestierstadion te spelen. In deze coronatijden is dit een investering, niet meer en niet minder. Maar we zijn blij dat met de terugkeer van Freddy Callens naar de heimat een sterke sponsors zijn schouders zet onder dit project.”

Terugkeer Freddy Callens

“Iedereen weet dat mijn hart klopt voor het jeugdvoetbal”, pikt Freddy Callens in. “En iedereen weet ook dat ik even bij KRC ben weggeweest. Maar in deze coronatijd denk je al eens na over enkele zaken. En eerlijk gezegd, ik miste het voetbal erg hard. Met KRC zijn enkele zaken uitgepraat. De club kan opnieuw op mij rekenen, als sponsor. Ik keer niet meer terug in een andere functie. Ik stel vast dat de club op bestuursvlak erg goed werk levert. Ik wil vooral dit nieuw initiatief steunen. We gaan hier iets mooi van maken. “