Jan Duyshaver stelt ‘nieuw’ Van Eyck-Josan Team voor: “Veel kon er niet veranderd worden”

WielrennenEen nieuw jaar betekent in wielermiddens een nieuwe ploeg. Ploegleider Jan Duyshaver stelt tevreden zijn nieuwe ploeg voor het komende seizoen voor. Tegelijk voegt hij er meteen aan toe dat er op zich niet gek veel veranderd is bij het Van Eyck-Josan Team. De effecten van corona zijn breed verspreid en hebben merkwaardige gevolgen. Een uitzonderlijke keer zelfs positief.

Deze winter zag Jan Duyshaver slechts één renner afhaken. “Het is inderdaad uitzonderlijk dat er slechts één renner wegvalt uit de selectie. Kevin Walders heeft een job gevonden en kan zijn sport niet langer combineren met zijn werk. Hij heeft ook nachtshifts, waardoor het zwaar wordt. Alle renners hebben gewoon hun woord gegeven om er een jaartje bij te doen. Het is natuurlijk een rare situatie. Moet ik renners ‘buitensmijten’ die een heel jaar niet gekoerst hebben? Dat is onze stijl niet. Niemand heeft de kans gehad om zich echt te bewijzen. Veel kon er niet veranderd worden.”

Nieuwkomers

Aan inkomende zijde kan Jan Duyshaver wel de komst van vier nieuwe gezichten melden. “In feite gaat het om drie echte nieuwkomers, want Dimitri Van De Perre keer na één seizoen bij Thielemans & Co terug naar onze club. Daarnaast willen we drie eerstejaars bij de beloften een kans geven. Dat is een investering naar de toekomst toe. Merchtemnaar Luka Steenackers, Opwijkenaar Nils Muyshondt en Tollembekenaar Jens Delahaye sloten aan.”

Kostenplaatje

Financieel voordeel doet geen enkele ploegleider momenteel. Jan Duyshaver bevestigt. “Het eetfestijn is onze grootste sponsor. Dat kon niet doorgaan en is een aderlating. Gelukkig hebben we tot op de dag van vandaag geen enkele sponsor die afhaakt. Het doet me veel plezier dat iedereen ons trouw blijft. Er is één klein voordeel. We hadden geen nieuwe truitjes nodig. Doordat er vorig seizoen nauwelijks gekoerst is, hadden we nog een grote stock. Vermits er geen nieuwe sponsors zijn, kunnen we die nu aanspreken.”

Programma

Het programma voor de komende maanden is volgens Jan Duyshaver veel minder duidelijk. “We dachten te starten in Gent-Staden. Die opener werd al geannuleerd. Hetzelfde geldt voor de Ronde van Luik. Wellicht volgen nog andere organisatoren. De GP Affligem zal in principe de eerste grote koers worden.”