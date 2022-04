Jan Bernat (21) en kampioen KVC Westerlo willen voor eigen publiek in schoonheid afsluiten tegen RWDM: “Ons verhaal is nog niet af”

RWDM wil immers met vertrouwen naar de barragematchen tegen Seraing toeleven, terwijl de fiere Kemphanen er in het eigen Kuipje nog eens een feestje van willen maken.

“It will be a nice game”, glundert Jan Bernat. “De eerste speelt tegen de tweede. RWDM gaat zich nog eens willen tonen. Wij willen het seizoen als kampioen graag in schoonheid afsluiten. We zullen dus nog één keer volledig geconcentreerd moeten zijn, maar we zijn er klaar voor. Er zijn de nodige festiviteiten gepland in en rond het stadion. We gaan er voor zorgen dat de supporters achteraf met een goed gevoel naar huis kunnen gaan.”

“Eerlijk gezegd had ik het ook liever zelf afgemaakt in Lommel”, moet Bernat toegeven. “Dat was een kleine ontgoocheling, maar we wisten dat de kans bestond dat RWDM achteraf zou gaan verliezen in Deinze, dus iedereen was héél blij en opgelucht toen dat ook effectief gebeurde. Het is een lang en zwaar seizoen geweest, maar we hebben de titel dan toch finaal over de streep weten te trekken. Dubbel en dik verdiend, trouwens. We hebben sinds de derde speeldag onafgebroken op kop gestaan en we hebben altijd en overal dominant voetbal gebracht. Met de bal aan de voet hebben we heel vaak het verschil kunnen maken. Dat er zich tussendoor al eens een dipje voordoet, is onvermijdelijk. Maar dat zijn we als groep telkens snel weer te boven gekomen.”

Belangrijke stap

Jan Bernat (21) werd vorige zomer weggeplukt bij het Slowaakse MSK Zilina. Geen evidente stap voor de jonge, creatieve middenvelder, die zich wel meteen in de gratie van coach De Roeck speelde.

“Het was inderdaad een belangrijke stap in mijn carrière”, beseft Bernat. “Maar het is de juiste beslissing gebleken. Toen ik in Westerlo arriveerde, hadden we allemaal samen één doel voor ogen en dat was de promotie. Dit is mijn eerste titel als senior, dus ik ben meteen een heel mooie ervaring rijker. Of ik ook een flink aandeel in het kampioenschap gehad heb? Ik ben vaak mogen starten en de tijd dat ik op het veld stond, heb ik mijn uiterste best gedaan (lacht). Ik ben eerder een centrale middenvelder. Door de zware knieblessure van Tuur Dierckx ben ik echter wat meer naar de flank verhuisd. Dat was geen probleem. Ik doe wat de coach vraagt. Dat ik tussendoor ook een paar belangrijke goals scoorde, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Bernat werd dit seizoen ook opgeroepen voor de nationale U21 van Slowakije. “We speelden de kwalificatiecampagne voor het Europees Kampioenschap”, klinkt het. “Ik scoorde twee keer tegen Spanje. Ook dat is weer een ervaring die ik als jonge speler meeneem naar de toekomst. Het kan mijn spel alleen maar naar een hoger niveau tillen. Net als de stap met Westerlo naar eerste klasse volgend seizoen. De club heeft een duidelijk project voor ogen en ik wil daar stap voor stap mee in groeien. Ons verhaal is nog lang niet af.”