Jan Bartholomeeussen (Loenhout) voor zespuntenmatch tegen Zoersel: “Als je erin wil blijven, moet je dit soort matchen winnen”

Voetbal derde nationale B Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Be­verst): “Op zoek naar punten­winst buitens­huis”

Tot dusver heeft Schoonbeek-Beverst vooral in eigen stadion goede resultaten behaald. De dertien punten uit zes thuismatchen zorgen er voor, dat het team van coach Yves Beckers rustig bovenin kan meedraaien. “Rustig? Het is maar hoe je het bekijkt”, benadruk Beckers. “Het is uiteraard goed als je in de thuismatchen punten kan pakken. Alleen hebben we ook nood aan puntenwinst op verplaatsing en dat is voorlopig met een vier op vijftien wat aan de magere kant.”

18:55