Jamie Meseure ziet SK Londerzeel voorsprong uit handen geven bij Racing Mechelen: “Op basis van tweede helft hebben zij zege zeker niet gestolen”

“Wij speelden voor de rust best dominant en lieten Racing Mechelen niet in hun spelen komen”, opent de Londerzeelse middenvelder. “Wij kwamen terecht 0-1 voor na een knappe vrije trap van Yildiz, toch wel een wapen voor ons. Dan lieten we hen te makkelijk tegenscoren al hadden we nadien nog enkele kansen om te kunnen en ook wel te moeten scoren. Tot drie keer toe lieten we dat na en dan weet je dat je op Racing het deksel op de neus kan krijgen.”

Gretiger Mechelen

“Zeker als je na de pauze zoals wij achter de feiten aanliepen. Mechelen was veel gretiger en combineerde vlotter. Wij kwamen steeds een man te kort op het middenveld. Zij scoorden dan de 2-1 en dat was terecht. Wij wonnen misschien wel de eerste helft en zij de tweede, dus een punt had gekund. Maar op basis van hun tweede helft hebben zij de zege zeker niet gestolen. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen.”

“Zo zien we een einde komen aan ons reeksje van zeven op negen en dat is toch wel heel zuur’, gaat Meseure voort. “Zeker omdat we met vertrouwen naar Mechelen afzakten en ook op voorsprong kwamen. Maar dan zijn we niet volwassen en efficiënt genoeg om dat over de streep te trekken. Iets wat de voorbije weken wel beter lukte. Ik denk dat het al de zesde of zevende keer is dat wij de openingsgoal maken, maar heel veel punten heeft ons dat dus nog niet opgeleverd.”

Lessen trekken

Als we een blik werpen op het puntenaantal van SK Londerzeel na tien matchen staat de teller op slechts elf eenheden. “Te weinig”, beseft ook Meseure. “Zeker gezien de kwaliteiten die wij op papier hebben. We kunnen niet tevreden zijn met onze eerste tien matchen en die gedeelde veertiende plaats, maar we moeten er vooral lessen uit trekken naar de toekomst. En dat zal als groep moeten gebeuren, zodat we hier sterker uitkomen richting tweede periode. Het is nog wel een tijdje tot aan de winterstop. Vorig seizoen begonnen we heel sterk, maar vielen we nadien terug. Hopelijk kunnen we het dit jaar omkeren.”

