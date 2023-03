Jamie Meseure en SK Londerzeel op puntenjacht tegen Sporting Hasselt: “Elke match aanvatten alsof het onze laatste kans is”

“We zijn al heel het seizoen aan het zeggen dat we het beter doen tegen ploegen boven ons dan tegen ploegen onder ons of in de buurt”, opent Meseure. “Laat ons daar dit weekend maar mee beginnen op het veld want punten zijn nog altijd meer dan welkom. We staan nog voor tien finales en de voorsprong op de ploegen onder ons begint week na week te slinken. Toch moeten we niet panikeren. In principe zijn we ervaren genoeg om deze situatie tot een goed eind te brengen. We moeten elke match aanvatten alsof het onze laatste kans is. En dan mag het geen probleem zijn om met dit Londerzeel in tweede nationale te blijven.”

Weerbaarheid

“Op zich kunnen we voortbouwen op de prestatie van afgelopen weekend tegen de U23 van Beerschot. Inderdaad de rode lantaarn dus een punt daar pakken is niet voldoende. Maar we hadden voldoende kansen om te winnen. Dat was de week ervoor thuis tegen de U23 van KV Mechelen bijvoorbeeld niet het geval. Toen werden we weggeblazen en toonden we te weinig lef. Dat was tegen Beerschot wel het geval. We kwamen wel achter, maar toonden weerbaarheid. En je mag ook niet vergeten dat Beerschot echt geen slechte ploeg is.”

Uitgekookter zijn

“Maar we hadden die match dus moeten winnen en dat is natuurlijk waar het nog altijd om draait. De wilskracht en mentaliteit zit heel goed, maar we kunnen een resultaat te weinig over de streep trekken. En dat zou toch wel moeten kunnen met dit team. Misschien moeten we nog iets uitgekookter zijn en maakt de manier waarop niet uit. Als we maar winnen.”

“Te beginnen dit weekend dus al tegen Hasselt. In de heenronde stonden zij inderdaad nog op plaats één en gingen we er toch met een verdiend punt aan de haal. Het is misschien niet meer het Hasselt van toen gezien hun resultaten van de voorbije weken, maar we gaan ze zeker niet onderschatten. We moeten vooral naar onszelf kijken en de drie punten in Londerzeel trachten te houden. Niet meer, maar zeker ook niet minder.”

Goed gesprek

Wie volgend jaar wél op post blijft, is Meseure in wat toch al zijn vierde seizoen Londerzeel wordt: “Ik had sowieso nog een contract voor volgend seizoen, maar er waren wel enkele clubs concreet. Ik heb daarom een goed gesprek gehad met onze nieuwe trainer Dimitri Daeseleire en hij heeft mij weten te overtuigen met het project dat hij hier voor ogen heeft. En ik ben hopelijk niet de laatste.”

“Ook al is Dimi nog heel jong en heeft hij nog alles te bewijzen als trainer, hij beschikt wel over een pak ervaring als profvoetballer. Ik ben er zeker van dat hij een nieuwe wind door Londerzeel gaat laten waaien en dat mocht ook wel. Ik zie het dus helemaal goedkomen en ben ervan overtuigd dat hij hier samen met ons iets kan neerzetten.”