James Van Vaerenbergh (ex-RC Mechelen) traint KSV Schriek volgend seizoen, Rachi zet nu al stap opzij. “Iedereen had nood aan duidelijkheid.”

“Iedereen had nood aan duidelijkheid”, laat Schriek-voorzitter Marc Van Puymbroeck weten. “Ondanks de crisis moeten we ons voorbereiden op volgend seizoen en dat houdt natuurlijk gesprekken in met spelers. Dan is het belangrijk dat je kan meegeven wie trainer zal zijn en de voorbije maanden leerden ons dat niet iedereen nog achter een samenwerking met Larbi (Rachi red.) stond.”

“Voor alle duidelijkheid: er is helemaal geen probleem tussen beide partijen. Alles is duidelijk doorgesproken en uiteindelijk werd er gewoon beslist om aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan. Larbi keert terug naar SK Heist en we wensen hem natuurlijk veel succes. Mocht het huidige seizoen toch hervatten, blijft hij in een ondersteunde rol samenwerken met assistent Stein Stuyck. Maar omdat die wel aan boord blijft volgend jaar, krijgt hij meer verantwoordelijkheden en beslissingsrecht.”

“Hoewel we in eerste instantie hopen dat het seizoen niet meer wordt hervat, blijft het natuurlijk wel de bedoeling dat we ons handhaven in derde provinciale. Een degradatie naar vierde willen we absoluut vermijden.”

Van Vaerenbergh

Maar ook in het slechtste geval heeft Schriek zijn nieuwe trainer beet onder de noemer van James Van Vaerenbergh. De voormalige coach van ondermeer KGR Katelijne en Racing Mechelen verlaat de Vlaams-Brabantse derdeprovincialer Sint-Jozef Londerzeel aan het einde van dit seizoen.

“In Londerzeel zag James blijkbaar weinig groeimogelijkheden met de club en onze ambitie is wel duidelijk op dat vlak”, gaat Van Puymbroeck verder. “Schriek komt uit een diep dal, maar op termijn willen we wel opnieuw opklimmen in onze provinciale reeksen. Daar hoort ook een opwaardering van de accomodatie bij en in een eerste fase plaatsen we daarom al een nieuwe verlichting rond onze terreinen.”