James De Meyer trapt Mariakerke naar gevleide zege bij Denderhoutem: “Mooiste manier om je eerste goal te maken”

KSC Mariakerke omzeilde zondag een traditioneel lastige klip door met 1-2 te gaan winnen bij een van de beste thuisploegen van de reeks. “Denderhoutem was al meer dan een jaar ongeslagen in eigen huis”, wist coach Cedric Vlaeminck.

“Op een moeilijk bespeelbaar veld kregen zij drie grote kansen in de eerste helft, maar we hielden de nul. Uit onze twee kansen scoorden wel, waardoor we met 0-1 de rust in gingen. Na de pauze kregen we het veel moeilijker met de druk en de snelheid van spelers als Wembankoy en Scheerlinck. Zij kwamen verdiend op 1-1 en wij hadden ons eigenlijk al neergelegd bij een puntendeling.”

Gevleide overwinning

“Na een paar hoekschoppen voor Denderhoutem in de slotfase scoorden wij in de omschakeling voor een gevleide overwinning. Over heel de wedstrijd verdienden zij minstens een gelijkspel, maar voor ons zijn dit punten die we in de heenronde links en rechts een paar keer lieten liggen.”

“Onze start na de winterstop was erg zwaar. In de heenronde pakten we maar vijf op vijftien uit de duels tegen Ardennen, Melsele, Denderhoutem, Munkzwalm en Borsbeke. Met deze drie gouden punten hebben we nu al zes op negen. Het zou mooi zijn om daar nog een paar punten bij te doen uit de confrontaties met Zwalm en de leider.”

Het wachten waard

Het was James De Meyer die in de slotfase voor de volle buit zorgde. “Denderhoutem had net drie of vier corners op rij gekregen toen ik op de rand van onze zestien de bal kon meepikken. We schakelden snel om via Ruben Thybaert en Leon Roeland en op assist van Arno Dekeyser trapte ik de bal in de korte hoek. Een mooie omschakeling.”

Voor de controlerende middenvelder was het zijn eerste doelpunt voor Mariakerke, sinds hij vorige zomer overkwam van Evergem Center. “Ik was hier al lang op aan het wachten, want ik had zelfs nog geen enkele assist. Dit is wel de mooiste manier om je eerste te maken. Liever zo dan pakweg de derde in een 3-0-overwinning. Dit was het wachten wel waard.”