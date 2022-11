Jamal Ben Saddik opent in januari kickboksschool in Deurne: “Met mijn ervaring anderen helpen”

kickboksenJamal Ben Saddik zit niet alleen in met zijn eigen kickbokscarrière: in januari plant hij in Deurne de opening van ‘Vinci Club’, een kickboksschool met fitnesscomplex voor jong en oud: “Ik kan met mijn ervaringen in het kickboksen anderen helpen.”

De geboren en getogen Antwerpenaar Jamal Ben Saddik is de meest bekende kickbokser in België: in augustus maakte hij nog moes van Benjamin Adegbuyi en hij droomt ervan de wereldbelt bij de zwaargewichten te veroveren. Om zich te vervolmaken traint Ben Saddik in Amsterdam in Mikes Gym onder topcoach Mike Passenier. Maar wonen doet de Belgische Marokkaan nu weer in zijn ‘thuishaven’ Antwerpen, zodat hij ook zijn plannen voor een eigen nieuwe kickboksschool kan waarmaken.

De opening van ‘Vinci Club’ is normaliter voorzien op 2 januari in een pand aan de Cruyslei in Deurne, waar voorheen een Crossfitclub gevestigd lag. “De vorige eigenaar heeft helaas door de coronacrisis de boeken moeten neerleggen”, zegt Ben Saddik. “Ik vind het een goede locatie omdat het vlot bereikbaar is met openbaar vervoer, en strategisch goed ligt tussen het Te Boelaerpark en het Boekenbergpark. Bezoekers in mijn club komen kunnen zo ook buiten in dat park aan sport doen.”

Volledig scherm Het logo van de 'Vinci Club' die Jamal Ben Saddik in januari wil openen. © RV

Ben Saddik mikt op een gevarieerd publiek van jong en oud. “Er zal een kickboksruimte met een ring zijn, een fitnessgedeelte met alle moderne toestellen, een Ladies Only-zone voor vrouwen die dat wensen, en een salon om gezellig te kletsen. De ruimtes en douches zullen ook goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.”

De openingsuren zijn ruim bemeten: in de week van 8 uur ‘ s ochtends tot 22 uur, in het weekend van 9 tot 15 uur. “Kinderen of jongeren zouden na school meteen naar de club kunnen komen om te sporten”, zegt Ben Saddik.

Persoonlijk veel aanwezig

Hij vindt dat België nood heeft aan goeie kickboksscholen. “Het systeem in Nederland staat verder. Als ik in België een goeie school open die aan alle normen voldoet, is het niet meer nodig naar het buitenland gaan. Ik zal persoonlijk veel aanwezig zijn in de club. Als trainer kan ik met mijn ervaringen in het kickboksen andere mensen helpen. Maar ik zal ook personal trainers en kickbokstrainers aanstellen.”

Volledig scherm Jamal Ben Saddik klopte afgelopen zomer in Düsseldorf Adegbuyi in de Glory-81 kamp. © GLORY / RV

Volledig scherm Jamal Ben Saddik. © GLORY / RV

