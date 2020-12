Jakub Rybicki staat met Lindemans Aalst in Champions League: “Een droom voor vele sporters”

Met maar liefst vijf wedstrijden in negen dagen staat Lindemans Aalst voor een superdruk programma. Van dinsdag tot donderdag staan de troepen van coach Johan Devoghel op het Champions League-tornooi in Polen. Een unieke belevenis waar de jonge Aalsterse bende al lang naar uitkijkt.

Lindemans Aalst stond bij het stopzetten van de competitie in maart op de eerste plaats en dat leverde een ticket voor de Champions League op. Door Corona wordt de poulefase afgewerkt in tornooivorm. Komende week en eind januari staat Aalst tegenover het Turkse Fenerbahce en twee Poolse teams: Skra Belchatow en Kedzierzyn Kozle. Alle drie topteams in Europa. Fenerbahce staat op kop in de Turkse competitie. Kedzierzyn-Kozle is het team van Adrian Staszewski, de afgelopen jaren aanvoerder van Lindemans Aalst, en staat ongeslagen aan de leiding van de Plusliga, één van de sterkste competities ter wereld. Skra Belchatow verloor afgelopen weekend nog het competitieduel tegen Kedzierzyn-Kozle met nipte 3-2-cijfers en staat op de achtste plaats. Dat het “kleine” Aalst kan wedijveren met de ploegen uit poule A valt niet meteen te verwachten. Het moet vooral een goede leerschool worden voor jongeren als Wout D’heer, Seppe Van Hoyweghen, Robbe Van De Velde en Tim Verstraete.

“We staan in Polen tegenover topteams, ploegen waarmee we op papier niet meteen kunnen wedijveren”, aldus coach Johan Devoghel. “Het is leuk voor onze jongeren om zich op dat niveau te mogen tonen. Het moet vooral een toffe ervaring worden waaruit ze zoveel mogelijk leren door te spelen tegenover topvolleyballers. Niks moet, alles mag.”

Weerzien met Adrian Staszewski

Voor Jakub Rybicki, na het vertrek van Adrian Staszewski en Janusz Gorski de enige Pool in Aalsterse loondienst, is het tornooi in Kedzierzyn-Kozle een trip naar zijn vaderland. “Het is speciaal voor mij om in Polen te spelen”, aldus de 22-jarige receptie-hoekspeler. “Ik ben heel blij om in de Champions League te mogen aantreden, een droom voor veel sporters. Mijn ouders zullen me komen opzoeken. Ik zag hen voor het laatst in augustus. Andere familie of vrienden zal ik niet ontmoeten, maar ik ben er zeker van dat ze ons zullen aanmoedigen voor het televisiescherm.”

Donderdag staat Aalst tegenover Kedzierzyn Kozle, het team van Adrian Staszewski.“Ik mis Adrian in Aalst. Hij ving me vorig seizoen schitterend op en maakte me wegwijs in België én het Belgische volleybal. We hebben nog steeds contact en bellen elkaar geregeld. Hij is een geweldige gast.We spelen de komende dagen tegen heel sterke tegenstanders. Voor veel spelers is het de eerste keer dat ze tegenover zo’n topteams staan. Ik hoop dat het een geweldige ervaring en een tof avontuur wordt. We hebben niets te verliezen en gaan ons best doen om ons te tonen.”

Programma

• Dinsdag 8 december (18 uur): Lindemans Aalst-Fenerbahce

• Woensdag 9 december (18 uur): Lindemans Aalst-Skra Belchatow

• Donderdag 10 december (20.30 uur): Kedzierzyn Kozle- Lindemans Aalst

De wedstrijden zijn live te volgen op sporza.be. Na het laatavondjournaal op Eén kan u kijken naar een samenvatting van ieder duel.