Jakov Beirlaen in PK voor eigen volk: “Met Basso Team Flanders mikken we op sterke collectieve prestatie”

WielrennenVoor het tweede jaar op rij mag Jakov Beirlaen (18) voor eigen volk om de provinciale wegtitel strijden. Bij de junioren werd hij vorig jaar in eigen Waregem negende. Zondag gaan de beloften in een koers over tien keer Nokereberg en Herlegemstraat op zoek naar de West-Vlaamse titel.

Half augustus 2021 was het PK voor junioren, ondanks het selectieve parcours, vrij saai. Want een noemenswaardige ontsnapping was er nooit. Met het peloton op de hielen werd eerstejaarsjunior Niels De Clerck provinciaal kampioen. Tekenen de beloften zondag een gelijkaardig scenario? “Denk het niet want het parcours is nog iets lastiger dan vorig jaar en er zal veel meer wind staan”, weet Jakov Beirlaen. “Ik mik met Basso Team Flanders, mijn nieuwe ploeg, op een collectief sterke prestatie. Wordt iemand van mijn team West-Vlaams kampioen zal ik heel blij zijn.”

Vangheluwe en Segaert

In tegenstelling tot vorig jaar denkt Jakov Beirlaen niet dat hij in staat is de wedstrijd die zijn vader Johan organiseert kan winnen. De Belgische juniorenkampioen 2021 zal één van de jongste renners aan de start zijn. “Warre Vangheluwe en Alec Segaert lijken mij de favorieten”, gaat Beirlaen verder. “Alec is net als ik eerstejaars, maar hij is enorm sterk aan het seizoen begonnen. Er zijn natuurlijk nog heel wat andere kanshebbers. Ploegmaat Aaron Stockx is heel goed bezig. Hij maakt zeker een kans. Alex Vandenbulcke, Calvin Verbeeck, Aiden Vanderbeke, Maxim Delrue en Milan Kuypers zijn mijn andere ploegmakkers. Ik heb er geen enkel probleem mee om voor één van hen te werken.”

De voorbije weken maakte Beirlaen kennis met het beloften- en elitepeloton. Hij werd opgesteld in Youngster Coast Challenge en werkte enkele kermiskoersen bij de elite z/c af. Onder meer vorige week zaterdag in Wortegem. “Een hele pittige koers”, geeft Beirlaen toe. “Want heel de tijd werd het peloton op de kant gezet. Slechts 33 van de honderdveertig vertrekkers haalden het einde. Ik werd 21ste. De groep waarin ik zat viel op het laatste nog volledig uit elkaar. Tot nog toe is alles redelijk goed verlopen. Ik probeer niet alleen maar te volgen. Waar ik start knap ik ook wat werk op.”

