Jakobsen wint Elfstedenronde, Noppe beste West-Vlaming: “Onder de vod zestig meter moeten dichten”

Keihard door de stad

“Ik denk dat de ontsnapping wou spelen met het peloton”, vond Christophe Noppe, de Belg van Arkéa Samsic. “Voorin reden ze niet rap, maar bij ons in het peloton ging het ook niet snel. Bij het binnenrijden van Brugge ontplofte de koers. Door het centrum van de stad reden we echt keihard, dat was in deze wedstrijd een eerste breekpunt. Zelf zat ik goed vooraan. Maar na de hergroepering werd het weer rustig.”

Waardoor de Brit Robert Scott, Lionel Taminiaux en Taco Van der Hoorn even wat voorsprong mochten verwerven. Nog voor het aansnijden van de slotronde was ook dit trio eraan voor de moeite. Dus kwam de massaspurt er, zoals verwacht. Daarin toonde Fabio Jakobsen, de Nederlander van Quick.Step-Alpha Vinyl die Patrick Lefevere volgende maand aan ritzeges in de Tour moet helpen, zich de snelste. Voor de Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Tim Merlier (Alpecin-Fenix), winnaar van de twee vorige edities. Noppe sprintte als tiende over de streep en was de beste man van zijn Franse ploeg.

Knecht van Swift in BBT

“Vandaag mocht ik eens voor eigen rekening rijden”, glunderde Noppe. “Eigenlijk mocht iedereen van de ploeg in deze Elfstedenronde zijn kans gaan. Jammer dat anderhalve kilometer van de streep iemand van Lotto-Soudal een gat liet vallen. Daar verloren we vijftig tot zestig meter. Ik heb gewacht tot iemand dat gaatje wou dichten. Ik ben bij de eerste tien. Dat zullen ze bij de ploeg wel gezien hebben. Maar in de Baloise Belgium Tour zal ik deze week weer in dienst rijden. De Brit Connor Swift wordt onze kopman. Hij is de enige van onze ploeg die zowel in de tijdrit als in de Ardennenrit goed kan scoren. Maar in de eerste etappe met aankomst in Maarkedal zal het klassement al in een bepaalde plooi worden gelegd.”