Jakob Crombez en Wervik delven onderspit tegen Jong Lede: “Ik kan mijn spelers niets verwijten, de ref speelde een cruciale rol”

De bezoekers kwamen vroeg op voorsprong na een afgeweken bal rechts voor doel. De bal maakte een heel rare curve en vloog over doelman Dylan Olievier binnen. Na de gelijkmaker floot ref Tom Patrouille een penalty voor Jong Lede. Er was heel veel protest. “Blijkbaar voor een trekfout, maar het was wel één van onze spelers die op de grond lag”, zegt de coach. “De ref gaf tijdens de rust toe dat hij fout was, maar daar kopen we niets mee.”

“Die afgeweken bal en het vroege doelpunt zijn blijkbaar het verhaal van heel het seizoen. Na de 1-2 namen we risico’s. Meer kan ik niet doen. Lede is een ploeg die speelt vanuit een goede organisatie. We kregen ook kansen. Het was net niet. Gelet op onze plaats in de rangschikking maak ik me natuurlijk zorgen, maar moesten we geen kansen creëren, dan zou ik me meer zorgen maken. We missen vijf spelers en dat is bijna een halve ploeg. De wedstrijd zaterdagavond op Eendracht Aalter wordt cruciaal. Daar is het van moeten, heel simpel.”

Louis Vandepitte behoorde niet tot de selectie. “Hij trainde de hele week niet wegens last aan de lies en knie en trok naar een osteopaat”, zegt Crombez. “Hopelijk recupereren we Louis komend weekend. Arne Scheldeman en Gianni Lingier hervatten vrijdagavond met de beloften.”

Zware nederlaag voor beloften

Ook de beloften zitten duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Vrijdagavond op SK Roeselare-Daisel waren ze maar met elf spelers en verloren ze met maar liefst 11-1. Eerder verloren ze zwaar thuis tegen Drongen (0-10) en op KRC Harelbeke (11-0). De beloften zijn een team van allemaal jonge spelers. Een paar weken geleden gooide trainer Pascal Dumortier de handdoek. “Er blijven nog een drietal kandidaten over en deze week valt de beslissing wie de nieuwe beloftentrainer wordt”, aldus bestuurder Dries Verhaeghe.

Ondertussen staat het vast dat trainer Jakob Crombez komend seizoen blijft. “Toen we hem vorig seizoen aantrokken, stelden we een project voor drie jaar voor”, aldus trainer Christophe Parreyn. “Nu iemand anders halen omdat we onderaan staan, is volgens mij geen oplossing. Die tegenslag kan niet blijven duren. Het zal toch eens omkeren.”

“Ik blijf strijdvaardig”, zegt Jakob Crombez. “Ik ben drie à vier uur bezig geweest met de voorbereiding van deze wedstrijd. Ik vind dat we thuishoren in derde nationale en ga er vanuit dat we ons kunnen redden. Al is 6 op 33 qua punten heel slecht. Nu komen er heel belangrijke weken aan met na Aalter twee thuismatchen op rij tegen SK Roeselare-Daisel en Drongen.”

Voor zijn rode kaart op VW Hamme kreeg spits Laurent Vandamme een voorstel voor een schorsing voor drie wedstrijden.

