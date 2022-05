Jakob Cebasek met Leuven Bears tegen Okapi: “Kwartfinale missen zou ontgoochelend zijn”

Jakob Cebasek

Met veertien punten had Jakob Cebasek een belangrijk aandeel in de Leuvense winst in het Forum. “Het was echt niet gemakkelijk om na de vijfde halve finale tegen Kangoeroes Mechelen de motivatie terug te vinden en de juiste focus te vinden. We hadden de finale moeten halen. Iedereen was na afloop best wat ‘pissig’, omdat we ervoor gevochten hadden. In Aalst begonnen we de eerste minuten nog goed, maar nadien was er een terugslag. We leden te veel balverliezen en lieten Okapi te gemakkelijke korven scoren. Onze grote jongens kwamen te snel in foutenlast, waardoor Popovic te veel ruimte kreeg. Dat is alleszins een aandachtspunt voor de terugwedstrijd.”