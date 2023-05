Jake O’Brien vaag over zijn toekomst bij kampioen RWDM: “Eerst genieten van deze ongelooflijke climax na slopend seizoen”

Beachvolleybal Ex-prof Dries Koekelko­ren wil als voorzitter van de beachcom­mis­sie een nieuwe wind laten waaien: “Een opwaarde­ring voor de tornooien”

Dries Koekelkoren is sinds eind 2022 de nieuwe voorzitter van de Belgische beachcommissie. Een voorzitter met ervaring in het zand, want de Limburger was tussen 2015 en 2021 aan de slag als profspeler in het internationale beachcircuit. “Het Belgische beachkampioenschap had nood aan een opwaardering. We hebben de categorieën aangepast zodat de spelers op hun sportieve niveau spelen, want dat was in het verleden niet altijd het geval”, vertelt hij.