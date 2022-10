Jahmal McMurray met Leuven Bears naar Okapi Aalst: “De komende weken worden alleszins beter”

In het Leuvense kamp kan men rekenen op Jahmal McMurray (25). De Amerikaanse nieuwkomer debuteerde vorig weekend tegen het sterke Bergen. Hij was goed voor vijftien punten en drie rebounds. Het leverde hem een aanvaardbare value + 10 op. Het komt er voor de shooting guard op aan om de komende weken voort te bevestigen. “Beoordeel me niet op de ene wedstrijd tegen Bergen. Pas drie dagen voor de wedstrijd kwam ik in jullie land toe. Vanuit Kansas moest ik eerst naar Chicago vliegen. Vandaar ging het richting Mexico. Daar had ik een aansluiting naar Zaventem. In totaal zat ik vijftien uur in het vliegtuig. Toch pikte ik onmiddellijk de namiddagtraining van de club mee. De komende weken worden alleszins beter. Zowel voor mij persoonlijk als voor de club. Geef me nog even tijd.”

Shooting guard

In zijn debuutmatch liet Jahmal McMurray alvast zien dat hij over een degelijk shot beschikt. “Op mijn achtste ben ik met basketbal begonnen. Nooit heb ik een andere sport beoefend. Geen american football of soccer voor mij. In al die jaren heb ik mijn shot kunnen ontwikkelen. Ik kan op positie één of positie twee uitgespeeld worden. Mij maakt het niets uit. Mijn college-opleiding kreeg ik bij SMU in Texas. Nadien koos ik voor een buitenlands avontuur. Vorig seizoen was ik in de Turkse tweede divisie aan de slag bij Anadolu Ankara. Het niveau van die competitie was best hoog.”

Drie maanden

Jahmal McMurray heeft als vervanger voor de geblesseerde Brevin Pritzl een contract ondertekend tot het einde van het kalenderjaar. “Tot vorige donderdag wist ik nauwelijks iets meer over jullie land dan dat jullie lekkere wafels hebben. Het is nu aan mij om te bewijzen dat ik meer kan brengen dan mijn culinaire kennis. (lacht) Ik weet dat jullie liga ook op niveau is. Ik wil aantonen dat ik mijn plaats waard ben.”

Lees ook: meer basketbal