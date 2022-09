Jade Van Deun vervangt Sarah Cools op het EK ‘Queen of the Court’: “Vooral de ervaring telt”

De volleybaltoppers Lisa Van den Vonder en Sarah Cools waren uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen van ‘Queen of the Court’. Dat is een zeer dynamische variant in het beachvolleybal. Sarah Cools kwetste zich echter op het laatste moment en kon niet aanwezig zijn in Utrecht. Jade Van Deun - jong en veelbelovend - nam haar plaats in. Het 18-jarig talent moest plotseling aan de zijde van Lisa Van den Vonder strijden tegen de beste speelsters uit Europa.

“Sarah had al geruime tijd last van haar knie”, bevestigt Lisa Van den Vonder. “We hebben maandag nog samen getraind maar toen bleek zij een scheur te hebben in de aanhechtingsspieren en de pees aan haar bovenbeen. Vrij snel werd Jade Van Deun gecontacteerd. Zij had ons vorige week, samen met Annelore Bex, reeds vervangen tijdens de ‘Queen of the Court’-sessie in het Nederlandse Zutphen.”

Blij dat we hier toch kunnen staan

“Ik ben momenteel volop aan het meetrainen met het zaalteam van LVL Genk in Limburg”, verklaart Jade Van Deun. “Tijdens de training had mijn mama me zeker zes keer gebeld. Natuurlijk vind ik het super dat ik aan dit enorm evenement mag deelnemen. Dit speciaal opgebouwd volleybalstadion is indrukwekkend. Dat was meteen de oorzaak van extra kriebels en een beetje stress. Maar we gaan het ontspannen aanpakken. Wegens de omstandigheden is het vooral de bedoeling om deze ervaring mee te pakken en er het beste van te maken.”

Over ervaring kan Jade Van Deun niet klagen, eigenlijk zijn er geen redenen voor veel zenuwachtigheid. Op haar jonge leeftijd nam zij reeds deel aan het EK voor U18 en U20. Ze was erbij tijdens het WEVZA-toernooi in Duitsland, Spanje en Portugal. Vorige zomer presteerde ze zelfs knap tijdens het FIVB Future toernooi te Leuven. “We hebben maar vier trainingen met ons twee achter de rug”, weet de 1.80 meter lange aanvalster. “We gaan eerst trachten om door te stoten naar de kwartfinales.”

“Ik ga haar voornamelijk ondersteunen en raad geven”, vervolgt Lisa Van den Vonder. “Ik ben blij, want na het wegvallen van mijn vaste beachpartner kunnen we hier toch staan, dankzij de bereidwilligheid en het engagement van Jade Van Deun.”