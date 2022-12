Jade Van Deun (LVL Genk) na de nederlaag tegen Oostende: “Leren uit onze fouten”

Set één was in een wip voorbij want voor de thuisploeg het goede ritme gevonden had, walsten de bezoekers via 7-16 naar duidelijke setwinst. Een oplawaai, maar ook een wake-upcall voor de Genkse vrouwen die in de tweede set wel bij de les waren. Het stond snel 5-0, maar de thuisploeg vergat die voorsprong te benutten. “Dat is een kantelpunt in de wedstrijd. We hadden de match in handen, maar toch slaagden we er niet in om de kloof te behouden. Ook niet na winst in de derde set”, zegt Van Deun.