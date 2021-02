Jade Schockaert is nieuwe trainer van Noordstar Heule: “Komende jaren eigen jeugd laten doorgroeien”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE CJade Schockaert (28) is de nieuwe trainer van derdeprovincialer Noordstar Heule. Dit seizoen was ze T1 van de vrouwenploeg van SK Staden A uit eerste provinciale. Kenny Plysier wordt bij Heule assistent-trainer en trainer van de beloften. Hij was dit seizoen T1 van de C-ploeg bij datzelfde SK Staden.

Het duo Schockaert-Plysier volgt bij Heule hoofdtrainer Frank Neve en zijn assistent Roel Verstraete op. Verstraete trekt naar RC Bissegem, Neve besliste eind dit seizoen te stoppen bij groen-wit. Jade Schokaert was eerder in juli 2017 al trainer van FC Marke. Ze zorgde toen voor een primeur in het mannenvoetbal. Na FC Marke ging ze aan de slag bij SK Staden A. “Eerst nam ik een sabbatjaar”, vertelt ze. “Ik hoopte weer aan de slag te kunnen in het mannenvoetbal, maar het werden uiteindelijk de dames van Staden. Een warme club waar ik me altijd thuis heb gevoeld.”

Competitieve ploeg

“Voetbal is mijn grote passie. Tijdens de coronacrisis ben ik beginnen nadenken over mijn toekomst”, aldus nog Schockaert. “Ik diende mijn kandidatuur in bij Heule, een club met een nieuwe visie en mooi project. Heule wil de komende jaren de eigen jeugd laten doorgroeien zodat er uiteindelijk minder nieuwe spelers moeten worden gehaald.”

“Dit seizoen was er geen U21-ploeg. Volgend seizoen zal dat wel het geval zijn. De U21 is een tussenstation om de jongens met het meeste potentieel en de wilskracht om te slagen, kansen te geven bij de beloften. We zullen een competitieve ploeg hebben, met een mix van jonge en ervaren spelers. Er is de afgelopen weken heel veel werk verricht. We pakken straks met een volledig nieuw middenveld uit”, weet Schockaert.

Voetballen bij Sparta Petegem



De nieuwe coach van NS Heule woont in Wortegem-Petegem. Zelf begon ze op haar twaalfde te voetballen bij de jongens van Sparta Petegem. “Nadien speelde ik drie jaar bij de damesploeg van VV Zultse en hing dan de schoenen aan de haak. Nadien werd ik jeugdtrainer bij verschillende clubs: FC Poesele, Sparta Petegem, SV Oudenaarde en Olsene Sportief.”

Altijd maar van een oudere jeugdploeg. Tot bij FC Marke Schockaert eerst de beloften en dan onverwacht het eerste elftal onder haar hoede kreeg.