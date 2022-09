Jade Cuvelier na Belgische titel in het verspringen: “De meerkamp blijft mijn voorkeur genieten”

AtletiekDit weekend werd in het Oost-Vlaamse Lebbeke het nationaal kampioenschap atletiek voor cadetten en scholieren afgewerkt. Op zaterdag zorgde de Brugse Jade Cuvelier voor één van de hoogtepunten van de tweedaagse door in het verspringen goud te behalen bij de cadetten meisjes. Meer nog dan de titel sprong de afstand die ze behaalde in het oog. Met 5m79 liet ze een nieuw persoonlijk record en de vijfde nationale prestatie aller tijden optekenen.

“Ik wist niet heel goed wat ik kon verwachten van dit kampioenschap”, aldus Cuvelier. “Tijdens mijn laatste voorbereidingen was het gevoel niet echt super. Ik doe op training ook bijna nooit volledige sprongen, waardoor het dus redelijk moeilijk in te schatten is welke afstand ik kan halen. Mijn trainers Sammy en Melanie wisten wel dat ik goed wad en dat stelde me een beetje op mijn gemak. Toch was het voor mij een grote verrassing dat ik zo’n afstand kon springen.”

Enkelblessure

De 15-jarige atlete, aangesloten bij KAA Gent, kende nochtans geen zorgeloos zomerseizoen. In de maand augustus kreeg ze af te rekenen met een enkelblessure, die haar verplichtte om het Vlaams en Belgisch kampioenschap meerkamp links te laten liggen. “Dat kwam toch wel behoorlijk hard aan”, bekent ze. “Ik heb zelfs gehuild toen ik niet kon deelnemen. Het BK meerkamp was immers waar ik de hele winter en zomer had voor gewerkt. Het was het hoofddoel van mijn seizoen. Ik vond het dan ook heel jammer dat ik niet kon deelnemen.”

Meerkamp

“De blessure is nu gelukkig volledig achter de rug, maar ik blijf wel nog steeds behoorlijk voorzichtig. Met deze nationale titel kan ik mijn zomerseizoen toch zeker al geslaagd noemen. Toch is het seizoen nog niet helemaal afgerond voor mij, want er volgt nog één belangrijke afspraak, namelijk het provinciaal kampioenschap meerkamp. Daar heb ik, na het missen van het VK en het BK, heel erg veel zin in. De meerkamp blijft nu eenmaal mijn voorkeur genieten. Sinds tweedejaars pupil heb ik ervoor gekozen om naar de meerkamp te gaan en da’s een beslissing waar ik nog steeds volledig achter sta. De meerkamp is voor mij het mooiste wat er is en ik doe het ook ontzettend graag. Mijn sterkste onderdelen zijn het verspringen, de horden en de 800m. Het hoogspringen en het speerwerpen zijn de onderdelen waar ik nog hard moet aan werken, maar dat maakt het ook allemaal mooi en interessant.”

