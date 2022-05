Jacob Relaes rijdt zondag Antwerp Port Epic: “Hele mooie koers, maar je moet ook wat geluk hebben”

De twee voorbije seizoenen was deze 1.1-wedstrijd de speeltuin van Alpecin-Fenix. Gianni Vermeersch won twee jaar geleden, Mathieu van der Poel vorig jaar. Jacob Relaes (26) maakte beide edities mee. “Maar in 2020 brak mijn fiets op de eerste kasseistrook in drie stukken”, herinnert de kerel uit Zwijndrecht zich nog goed. “Vorig jaar verging het mij beter. Ik bolde in de tweede groep binnen. Antwerp Port Epic is een hele mooie koers, maar je moet ook wat geluk hebben. Raak je door pech achterop is het heel erg moeilijk om nog terug te keren.”

Met de ploegmaats van Tarteletto-Isorex verkent Relaes vrijdag het parcours van Antwerp Port Epic. De streek heeft voor hem weinig geheimen. “Toch is die verkenning geen overbodige luxe”, gaat hij verder. “Want de wedstrijd gaat over wegen waar je op training heel weinig passeert. De gevaarlijke punten even opfrissen kan tegen zondag handig zijn. Bovendien is die verkenning een goeie test voor het materiaal. De voorbije jaren reden we met Zannata, nu met Giant. Het is de eerste keer dat we met onze nieuwe fietsen en wielen zo’n koers rijden.”

Bijna weer de oude

Best eerst even testen dus. Woensdag, op zijn 26ste verjaardag, werkte Jacob Relaes de profkermiskoers in Puivelde af. Ploegmaat Gianni Marchand zat in de beslissende ontsnapping. “Met de sprint om de ereplaatsen moeide ik me niet, ik koos voor veiligheid”, verduidelijkt Relaes die rittenkoersen in Servië en Griekenland tot een goed einde bracht. “Tour of Hellas was niet evident, want in vijf dagen sloeg ik drie keer tegen de grond. Gelukkig viel de averij mee. In beide rittenkoersen heb ik kunnen werken voor de ploeg. Een eigen resultaat rijden zat er niet in.”

En toch is Relaes tevreden over hoe het loopt. Half oktober 2021 liet hij een vernauwing in een slagader operatief wegwerken. “Waardoor ik pas in januari begon te trainen”, besluit Relaes. “Niettemin heb ik de indruk weer het niveau van vroeger te halen. Ik voel me intussen opnieuw coureur.”

Lees ook: meer wielrennen