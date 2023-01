Jaan Vanwildemeersch (KRC Harelbeke) na ruime zege bij ex-club: “Blij dat ik geen anonieme match speelde”

Door halfweg de tweede periode, bij 0-1, een penalty van boezemvriend Lorenzo Heirwegh te stoppen had Dutoit een belangrijk aandeel in de zege van z’n team. Jaan Vanwildemeersch kreeg van trainer Bruno Derveaux een rol op het middenveld. Voor de gewezen KSVO’er de eerste basisplaats sedert de openingsmatch thuis tegen KVV Zelzate. Opvallend was zijn prestatie niet, maar hij stond wel in het winnende kamp. Persoonlijk een klein beetje revanche omdat hij eind vorig seizoen niet bij KSVO mocht blijven.

Speciale zege

“Ben in de eerste plaats blij voor de ploeg”, reageerde hij kort na het laatste fluitsignaal. “We kennen al vrij lang een moeilijke periode. Deze drie punten zijn heel belangrijk. Zeker na de nederlaag tegen rode lantaarn Erpe-Mere United vorige week. Voor mij is deze overwinning extra speciaal. Toen de kalender bekend raakte waren er twee matchen die ik absoluut wou spelen. De heenmatch in Harelbeke was ik er niet bij, nu stond ik aan de aftrap. Voor mij kwam het erop aan te blijven geloven in de kans die zou komen. Ik ben gemotiveerd én volledig fit. Ben niet alleen blij met deze drie punten, maar ook met het feit dat ik een volledige match kon spelen. Op fysisch vlak zat het goed. En vanavond heeft iedereen hard gewerkt. De mentaliteit in de ploeg was uitstekend.”

Niet anoniem

Na een basisplaats tegen Zelzate en wedstrijdselecties zonder invalbeurten op speeldag twee en drie verdween Vanwildemeersch uit beeld. Eens te meer raakte hij geblesseerd, de rode draad door zijn voetbalcarrière. “Zodra ik weer in orde was ben ik mijn conditie blijven onderhouden en toonde ik op training de nodige inzet”, ging Vanwildemeersch verder. “Ik weet uit ervaring dat je na een letsel soms lang moet wachten op een nieuwe kans. Uit bij Jong Cercle twee weken geleden viel ik in, tegen Erpe-Mere zat ik niet in de selectie, nu stond ik aan de aftrap. Ben blij dat ik geen anonieme wedstrijd speelde. Ik had graag een doelpuntje meegepikt. De ene mogelijkheid die ik kreeg week een beetje af en werd door doelman Gillian Verbrugge goed gepakt.”