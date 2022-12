Jaan Larivière pakt met KFC Herent de scalp van Bierbeek en geeft rode lantaarn door aan Rhodienne: “Onze youngsters maakten mee het verschil”

“Nee klopt, ik denk dat wij wel de drie grootste kansen kregen via onze diepste man Taveirne, waarvan er dan ééntje tegen de touwen ging”, reageert Jaan Larivière. “En bij Bierbeek hadden ze zichtbaar moeite om een noemenswaardige mogelijkheid bij elkaar te voetballen. Hoe dat komt? Vooral omdat wij zo goed stonden in onze organisatie. Na ons groepsgesprek van vorige week hebben we beslist om het allemaal toch net iets zakelijker aan te pakken en ons blok twintig meter lager te zetten. Dan ga je automatisch iets meer op de counter speculeren, maar we hebben altijd wel proberen te voetballen. De lange bal is niets voor onze ploeg want daar hebben we de wapens en de lengte gewoon niet voor.”

Sterke youngsters

Er waren daarnaast ook de sterke prestaties van youngsters Daan Antonneau en Willem Neukermans. “Absoluut en dat is toch niet evident in zo’n topmatch”, spaart ook de spelmaker zijn lof niet. “Maar Antonneau speelde een schitterende wedstrijd centraal achterin tegen Wout Bache, toch zowat de beste aanvaller die er in onze reeks rondloopt. Maar hij kwam zaterdag amper in het stuk voor, dus we zijn heel blij dat Daan ons uit de nood wilde helpen. In se voetbalt hij liever met zijn leeftijdsgenoten en vrienden bij de B-ploeg en die wens proberen ze in de club zoveel mogelijk te respecteren. En dan was er ook de jongere broer van Ernest die Bierbeek best veel pijn deed met zijn loopvermogen. Samen maakten ze mee het verschil.”

Verdedigende taken

“Dat ook ik één van mijn betere matchen speelde? Ik was zelf ook wel best tevreden”, klinkt het. “Ik denk dat iedereen wel weet dat ik vooral van nut ben in aanvallend opzicht (knipoogt). Maar goed, in eerste provinciale staan we als ploeg toch vaker onder druk dus probeer ik mijn verdedigende taken naar behoren in te vullen. Ik zal niet beweren dat het perfect is. En ik wil me zeker niet gaan vergelijken met Messi, want dan krijg ik van de coach altijd te horen dat mijn statistieken lang niet van dezelfde aard zijn (lachje). Ach, het enige dat telt, is dat we nu met een iets geruster gevoel de winterstop in kunnen aangezien we nog een aantal plaatsjes gestegen zijn in het klassement.”