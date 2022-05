Iwein Catteeuw en SK Eernegem laden zich na mislukte terugronde op voor de eindronde: “Nog eens tonen wat we waard zijn”

“Het klopt dat we na Nieuwjaar een pak punten lieten liggen en dat de voorbije maanden geen goede aanzet waren tot de eindronde”, stelt de 31-jarige aanvaller Iwein Catteeuw. “Blessures lagen aan de oorzaak van verschillende nederlagen, maar we moeten ook in eigen boezem durven kijken. Heel wat spelers, onder wie ikzelf, haalden hun gebruikelijke niveau niet. Dat betekent niet dat we zonder zelfvertrouwen aan de nacompetitie zullen beginnen: we weten tot wat we in staat zijn en liggen gebrand om nog eens te tonen wat we waard zijn. Het gevoel overheerst dat we met een schone lei kunnen starten. Enkele sterkhouders werkten naar de eindronde toe om opnieuw fit te geraken, verdediger Bram Vandenbussche incluis.”