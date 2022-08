Ivica Skelin en Antwerp Giants winnen eerste oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Melsele: “Het was belangrijk om iedereen speelminuten te geven”

BasketbalIn zijn eerste oefenwedstrijd won Antwerp Giants tegen Melsele met 108-84. De tweedeklasser bleef bijna drie quarters in het spoor van de thuisploeg. In het laatste deel nam Antwerp Giants ruim afstand.

De eerste voorbereidingsweek verliep niet zoals gewenst bij Antwerp Giants. Jean-Marc Mwema is momenteel met de Belgian Lions aan de slag. Avery Woodson, de vervanger van de geblesseerde Arik Smith, arriveerde woensdag in Antwerpen. Roby Rogiers, die ook de voorbereiding met de Lions afwerkte, sloot pas vrijdag aan bij de kern.

Veel volk voor de eerste oefenwedstrijd in het trainingscentrum van Antwerp Giants. Coach Ivica Skelin startte met het volgende vijftal: Maurice Watson als spelverdeler, Seppe D’Espallier en Avery Woodson op de vleugelposities en Reggie Upshaw en Royce Hamm onder de borden. Met een spectaculaire alley-hoop opende Hamm de score. “Defensief gaven we in het eerste quarter te veel ruimte weg”, zegt coach Skelin. “Niet verwonderlijk. Door de afwezigen hadden we deze week maar één keer vijf tegen vijf kunnen trainen. Het was nog zoeken naar automatismen.”

Watson: verlengstuk van de coach

Maurice Watson (29j) is de nieuwe spelverdeler. Hij moet het verlengstuk van de coach worden op het terrein. De Amerikaan speelde vorig seizoen enkele maanden onder coach Skelin bij het Poolse Torun, vooraleer hij naar Israël verhuisde. Watson eindigde met knappe statistieken: vijftien punten, zeven assists en zes rebounds. “Ik heb al in verschillende landen in Europa gespeeld. Ik ben hier in Antwerpen in een zeer professionele omgeving terecht gekomen”, zegt Watson. “Ik ken de coach reeds van vorig seizoen in Polen. Ik weet wat hij van de spelers en de ploeg verwacht, welke richting hij wil uitgaan. Ik probeer mijn ploegmaats dan ook te sturen en vertrouwen te geven.”

Als vervanger voor Watson greep coach Skelin naar combo guard Quentin Goodin als back-up spelverdeler. Quinten Smout werd als shooting guard uitgespeeld. Roby Rogiers eindigde met zeventien punten en negen rebounds als topschutter en toprebounder. Negen spelers scoorden acht punten of meer. “Belangrijk was om iedereen speelminuten te geven”, zegt coach Skelin. “Deze wedstrijd is een goede motivatie om voort te werken.”

Antwerp Giants neemt het volgende weekend deel aan het toernooi van Bourg in Frankrijk. De tegenstanders zijn onder meer het Franse Straatsburg en Roanne.

Antwerp Giants: Watson 15, Smout 8, Goodin 8, Hamm 11, Woodson 11, Van Cleemput 0, D’Espallier 11, De Ridder 12, Meeusen 0, Verstraeten 3, Rogiers 17, Upshaw 12.

Melsele: Bouckaert 16, De Medina 13, Peeters 13, Br. Van Sande 4, Bj. Van Sande 2, Mbuyi 2, Gorremans 4, Van Den Eynde 8, Vanden Berghe 6, Anthonis 16.

Quarters: 32-29, 60-48, 79-66, 108-84.

