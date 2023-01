Ivica Skelin en Antwerp Giants nipt voorbij Bergen: “Opsteker voor de toekomst”

Bijna drie quarters lang controleerde Antwerp Giants het wedstrijdbeeld. Met de gekende recepten. Een stugge verdediging waartegen Bergen amper een opening vond. De thuisploeg telde bij de rust amper 27 punten. In aanval werd de bal goed rondgespeeld en open kansen gecreëerd. Zes spelers scoorden 9 punten of meer.

Tot 35-51 leek Giants op weg naar een makkelijk zege. Toen kantelde het wedstrijdbeeld. Bergen knokte zich terug in de match, lokte fouten uit. Giants verloor de greep op de match. Desonta Bradford monopoliseerde de bal. Aanvallend viel Giants compleet stil. En het zag de thuisploeg vanop de vrijworplijn (15 op 21 na de rust) nog gevaarlijk naderen.

Braxton rondde een 15-2 spurt af en zette de score in evenwicht:70-70. In een zenuwslopende slotfase zorgde de vierde driepunter van Spencer Butterfield voor opluchting en de zege: 75-77.

“Bijna 30 minuten speelden we goed basket, controleerden we de wedstrijd”, zegt coach Skelin. “We hadden de mogelijkheid om de wedstrijd sneller af te maken. Dat deden we niet. Bergen knokte zich terug in de wedstrijd. In de tweede helft lieten we Bergen bijna 50 punten scoren. Dat kunnen we niet toelaten.”

“Ik moet mijn spelers feliciteren met hun prestatie. Dit is een belangrijke zege. Dit is een opsteker voor de ploeg in aanloop naar de volgende matchen.”

Mwema: uitblinker

Uitblinker bij Antwerp Giants was Jean-Marc Mwema. De kapitein loodste zijn ploeg door de lastige eindfase en eindigde met 9 punten (3 driepunters, 12 rebounds en 5 assists.“Het was niet mooi hoe we geëindigd zijn”, zegt Mwema. “Alles wat we goed deden in de eerste helft, goed verdedigen, goed rebounden, ging verloren in de tweede helft. We werden slordig, lieten ons vangen door de press.”

“We namen de voet van het gaspedaal. Als we twee minuten doorpushen, is de wedstrijd gespeeld. Bergen is een vechtersploeg. Zo is het terug in de match gekomen. Ik ben blij dat we het goed hebben afgehandeld.”

Met een vijf punten(een driepunter en twee vrijworpen) in de slotfase besliste Spencer Butterfield de wedstrijd. De Amerikaanse schutter nette 16 punten met 4 driepunters. Reggie Upshaw was de speler van de eerste helft. De Amerikaan scoorde 14 van zijn 18 punten in de eerste helft en pakte in totaal 10 rebounds. Roby Rogiers bleef met een 5 op 5 perfect op het terrein en scoorde 12 punten.

Bergen: Moore 16, Harris 14, Vrabac 4, Mintogo 4, Mortant 11, Braxton 9, Gavrilovic 4, Zubac 10.

Giants: Anderson 0, Smout 0, Bradford 12, D’Espallier 0, De Ridder 10, Rogiers 12, Butterfield 16, Mwema 9, Upshaw 18.

Quarters: 11-19, 27-38, 47-59, 75-77.

Lees ook: meer basketbal BNXT League