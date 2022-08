Ives Cordier wil Liedekerke weer laten voetballen: “Dertien nieuwkomers kunnen het verschil maken”

Vorig seizoen beleefde men aan de Heuvelkouter een tegenvallende campagne in eerste provinciale. Acute degradatiestress was er nooit, maar daarmee is zowat al het positieve gezegd. Een grondige spelersvernieuwing drong zich op. Intussen is de facelift gebeurd. Trainer Ives Cordier oogt tevreden. “Het is nog wat zoeken op dit moment. Op zich is dat in deze fase van de voorbereiding niet ongewoon. Ik zag goede zaken. De eerste helft van de bekermatch tegen Kalken kon me bekoren. Daarna was het even wat minder. Tegen tweedenationaler Erpe-Mere verloren we vorige week met 2-1, maar was het spel weer goed. Zondag wonnen we dan op Borchtlombeek. Pas op 4 september moeten we er staan, wanneer we het kampioenschap openen tegen Linden. Dat is meteen een titelkandidaat.”