Ives Cordier pakt knap negen op negen met VK Liedekerke: “Mindere match levert toch resultaat op”

Trainer Ives Cordier was eerlijk in zijn analyse na de match. “We wonnen met 1-0. Op zich vond ik de overwinning ook verdiend, maar ik moet toegeven dat de uitslag er ook anders had kunnen uitzien. We speelden een mindere match, maar ze leverde wel resultaat op. In de eerste helft voetbalde de tegenstander zeer goed mee. Net voor de rust kregen ze twee zeer scherpe kansen. Eén keer troffen ze zelfs het doelhout. Ik heb hen na de match ook gezegd dat ik hun aanpak apprecieer. Als nieuwkomer in eerste provinciale had Elewijt nog geen punten. Toch speelden ze vrank en vrij.”

Sterke tweede helft

Na de rust kregen de supporters een ander Liedekerke te zien. Ives Cordier bevestigt. “Het beetje geluk dat we vorig seizoen niet hadden, kenden we nu wel. Na de rust zag ik een ploeg met de juiste mentaliteit op het veld. Toen zag je ook de kwaliteiten van mijn spelers beter tot hun recht komen. De uitvoering was niet altijd van het beste niveau, maar we konden de tegenstander pijn doen op de juiste momenten. Halverwege de tweede helft lukte Van Der Vennet de bevrijdende treffer. Daardoor blijven we ongeslagen mee aan de leiding staan. Onze start is alleszins geslaagd. Dat is ook belangrijk. We hollen niet meteen achter de feiten aan zoals vorig seizoen.”

Kwartet

Door deze driepunter blijft Liedekerke meedraaien met de top in eerste provinciale. Ives Cordier blikt vooruit. “De top vier won. Daar verandert dus niets. Doordat er weinig gelijke spelen zijn in deze competitie merk je wel dat er afscheiding begint te komen. De kloof tussen de linker- en de rechterkolom is al behoorlijk groot. Volgend weekend trekken we naar Out-Hoegaarden. In het verleden was dat vaak een typische counterploeg die ons minder lag. Nu heb ik meer vertrouwen in een goede afloop.”

