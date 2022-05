Ives Cordier met Liedekerke in finale van beker van Brabant: “Cupwinst kan ons seizoen veel kleur geven”

Trainer Ives Cordier is realistisch. “Na acht maanden competitie kunnen we enkel vaststellen dat het een seizoen-van-net-niet is geworden. Waar het fout gelopen is? Dat is een samenloop van factoren geweest. Corona heeft zeker een impact gehad. Spelers waren mentaal, privé of fysiek soms niet klaar. Veel blessures kruisten ons pad. In de laatste drie weken van de voorbereiding misten we plots vier basisspelers. De start was niet goed en we kwamen in een negatieve spiraal. In de beker lukte het wel. Van in het begin van de campagne leefde de cup. Zelf heb ik ook altijd gesteld dat ik eens ver wou doorstoten in de beker van Brabant. Ik heb de trofee nog nooit gewonnen, al heb ik niet zo lang in de provinciale reeksen gevoetbald. Voor veel spelers wordt een cyclus bij Liedekerke zondag inderdaad afgerond. De generatiewissel komt er pas na vijf jaar. In het voetbal is dat een lange periode. Voor de groep is het een manier om een periode af te sluiten met een hoogtepunt. Cupwinst kan ons seizoen veel kleur geven. Deze match is voor elke provinciale speler een unicum.”