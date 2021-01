Ives Cordier en Liedekerke aan de leiding in eerste provinciale: “Heropstart vanaf speeldag zes, maar wanneer?”

Eind vorig jaar werd er door de staf van Liedekerke een coronaproof trainingsalternatief uitgewerkt. Trainer Ives Cordier verduidelijkt. “We trainen met bal, maar zonder contact in groepjes van drie. Dat was om meerdere redenen opportuun. Vooreerst is het voor iedereen een mentale opsteker. Fysiek wordt er getraind en die sessies zijn ook nog eens zeer nuttig om blessures te voorkomen. Trapbewegingen zijn bijvoorbeeld nodig om de adductoren op niveau te houden. Doordat er in kleine bubbels wordt gewerkt, trainen sommige spelers soms bijna tot middernacht.”

Ives Cordier weet niet wat de leidersplaats waard is. “Niemand weet wanneer er wordt heropgestart. Normaal gezien heeft een leidersploeg in januari al titelgedachten. Nu wordt daar eens stout mee gelachen. Laat me duidelijk stellen dat sporten in veilige omstandigheden moet gebeuren. Wordt er nog een volle of een halve kalender afgewerkt? Persoonlijk zie ik het zitten dat de competitie wordt heropgestart vanaf speeldag zes, maar wanneer? Het lijkt me geen slecht idee om in september te starten met die zesde speeldag. Het zou niet eerlijk zijn om die eerste vijf matchen te schrappen. We hebben die gewonnen en de spelers werden daar ook voor vergoed. Ploegen onderaan hebben die kosten niet gemaakt. Alles op nul zetten zou niet eerlijk zijn. We houden alleszins de druk weg van de spelers.”

Transfers

Ondanks corona denkt Ives Cordier aan volgend seizoen. “Ik verwacht dat er in het tussenseizoen weinig transfers zijn. Ook bij ons is dat zo. De helft van de huidige groep verlengde, met de andere helft wordt de komende dagen gepraat. Er zijn enkele nieuwkomers. Hun namen worden later vrijgegeven. Het zijn jongens die we kennen. Scouten kan niet. We moeten spelers aannemen die negen maanden inactief waren, maar dat geldt ook voor de eigen spelers.”

