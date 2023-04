Ivann Botella (RWDM) zet leider al vroeg op weg naar vlotte 0-3-zege op Lierse: “Nog twee finales, nog twee keer alles geven”

Nog voor het halfuur was de wedstrijd – zo goed als – gespeeld. Biron snoepte de bal af van Delorge, slalomde voorbij twee verdedigers, kapte doelman De Smet uit om finaal de bal simpel in het mandje te leggen: 0-2. . Met de rust in zicht kon Lierse twee keer dreigen, maar dat was onvoldoende om RWDM te verontrusten.

Bekerfinale break

“Rekening houdend met de eerste wedstrijd hier in Lier waren we er niet helemaal gerust in.”, verklaarde Botella na afloop. “Lierse is een aanvallende ploeg die vlot scoort, maar ook wel redelijk wat doelpunten incasseert. Door mijn vroeg doelpunt zaten we al vroeg op rozen, ook al was het dan nog 80 minuten voetballen. Achteraf bekeken is het allemaal veel vlotter gegaan dan we hadden gedacht. Van de eerste tot de laatste minuut hebben we controle gehad over de wedstrijd. Mits wat meer koelbloedigheid had de score nog hoger kunnen geweest zijn. Je hoort ons echter niet klagen: drie doelpunten, clean sheet en drie punten erbij. Meer moet dat niet zijn.”, lachte de flankaanvaller die al aan vier doelpunten en vijf assists zit. “Als spits speel ik het liefst voorin, maar ik schik me naar de wensen van de trainer. Ik trek me goed uit de slag op die positie.”