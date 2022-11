Ivann Botella (RWDM) met vertrouwen tegen SK Lommel: “Onverdiende bekeruitschakeling geen reden om te twijfelen”

voetbal - challenger pro leagueVeel tijd om te rouwen over de bekeruitschakeling tegen Kortrijk heeft RWDM niet. Zondagavond wacht immers de competitiewedstrijd tegen Lommel. “We gingen onterecht uit de beker”, vindt Ivann Botella, die RWDM op voorsprong had gebracht. “En tegen Lommel azen we op sportieve revanche nadat we ginds tevens onverdiend kopje-onder gingen”

RWDM weet dus opnieuw hoe zuur een nederlaag smaakt, ook al is verliezen in de beker net iets anders dan in de competitie. Het bekeravontuur zit er net zoals vorig seizoen op in de zestiende finales. Vorige jaar moest de Brusselse club de duimen leggen voor Zulte-Waregem met 1-2, dit keer dus tegen Kortrijk.

“Natuurlijk wil je zo ver mogelijk doorgaan in de beker in de hoop een klepper te loten in de volgende ronde”, vertelt Ivan Botella. “Maar de voetbalgoden stonden niet aan onze zijde afgelopen donderdag, want bij 1-0 en zelfs bij 1-1 hebben we goede kansen gekregen om Kortrijk uit te tellen. Maar pech in de afwerking heeft ons genekt. Kortrijk daarentegen heeft aan honderd procent afgewerkt. Tegen een 1A-club worden de kleinste foutjes keihard afgestraft.”

Ondanks de bekeruitschakeling zijn er volgens hem geen redenen om te gaan twijfelen.

“Klopt, want behalve het resultaat hebben we een heel sterke prestatie neergezet. In heel veel onderdelen van het spel waren we gewoon beter. Maar dat telt niet in het voetbal hé, alleen de doelpunten tellen.”

Zondagavond krijgt RWDM het bezoek van Lommel, dat voor eigen volk nog maar twee keer kon winnen. Eén van die zeges was tegen RWDM. Op 1 oktober werd het 2-1 voor de Limburgse club, die sinds die wedstrijd nog maar één keer kon zegevieren en liefst vier keer de boot inging. RWDM pakte na Lommel een knappe 15 op 15, waardoor het naar de eerste plaats is opgeklommen. RWDM kan deze na deze speeldag alvast een schitterende zaak doen in de ranglijst, want zondagnamiddag treffen topploegen Lierse en Beveren zich in een onderling duel.

“We moeten ons niet blindstaren op cijfers en statistieken en de resultaten van concurrenten”, houdt Botella de druk weg. “We moeten in de eerste plaats zelf onze wedstrijden blijven winnen en zo een vervolg breien aan onze knappe reeks. En ja, tegen Lommel azen we op sportieve revanche, want de nederlaag ginds willen we graag rechtzetten.”