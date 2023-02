Ivan Perez met Bavi Vilvoorde voorbij Geel: “Ik wil dit seizoen mijn basketbalhoofdstuk in schoonheid afsluiten”

Basketbal Top Division 2BBavi Vilvoorde heeft niet veel problemen ondervonden om dit weekend Geel opzij te zetten. De ploeg won met duidelijke 84-65-cijfers en behoudt daardoor haar derde plaats in Top Division 2B. Met veertien punten had Ivan Perez (33) een belangrijk aandeel in de winst van zijn team. De spelverdeler liet na afloop weten dat hij na dit seizoen stopt met basketbal.

Op de vlotte overwinning van Bavi Vilvoorde tegen Geel viel weinig aan te merken. De ploeg had constant een overwicht en dat vertaalde zich ook in de cijfers. Ivan Perez knikt bevestigend. “Bij de rust konden we al teren op een voorsprong van punten, maar in het derde quarter (31-14) konden we het verschil helemaal maken. Meestal is het omgekeerd. We beginnen dan furieus, maar krijgen na de rust een korte weerbots.”

“Na de nederlaag vorige week tegen Leuven Bears was iedereen gemotiveerd om er weer iets van de maken voor de eigen supporters. Toen werd het gameplan niet correct uitgevoerd. Tegen Geel was dat wel het geval. Wat het verschil maakte in dat derde quarter? Het was een combinatie van enkele factoren. Het tempo ging de hoogte in en we speelden agressiever. We konden eindelijk opnieuw enkele fastbreaks lopen en ook dreigen met ons shot.”

Einde carrière

Na de match had Ivan Perez verrassend nieuws. Op zijn drieëndertigste wil hij na dit seizoen stoppen met basketbal. “De verplichtingen beginnen door te wegen. Ik werk in de banksector en het wordt steeds lastiger om een en ander goed met elkaar te combineren. Als ik ergens voor ga, wil ik me honderd procent inzetten. Dat wordt moeilijker. Op een lager niveau spelen zie ik niet zitten.”

“Op mijn vijfde begon ik met basketbal. Achtentwintig jaar later is het mooi geweest. Ik wil dit seizoen mijn basketbalhoofdstuk in schoonheid afsluiten. De club kan de komende drie maanden nog volop op mij rekenen. Bavi staat momenteel op de derde plaats. De top vijf was een minimale doelstelling, maar ik hoop dat we onze plaats in de top drie kunnen bestendigen. Dat is ook realistisch. Hoger mikken wordt lastig. We hebben nog verplaatsingen naar Falco Gent en Nijvel voor de boeg. Dat zijn loodzware opdrachten. Neen, die derde plaats vasthouden zou knap zijn voor Bavi.”

