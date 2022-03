Ivan Perez met Bavi Vilvoorde naar Anderlecht: “Titel pakken wordt heel moeilijk”

Ivan Perez is opnieuw een van de stuwende krachten bij Bavi. “We hebben de voorbije weken wat afwezigen gehad. Zelf liep ik een contractuur op aan de kuit. Die is genezen. Vorig week was ik er niet bij omwille van verplichtingen die al langer vastlagen. Vince Lammens sukkelt met een ontsteking in de knie. Jonathan Balanga liep een scheurtje op in de achillespees. Hij mag rustig joggen, maar blijft voorzichtig. Een letsel aan de achillespees kan uitdeinen. Desondanks blijven we het goed doen. Thuis tegen Anderlecht hadden we woensdagavond geen problemen. Twee, drie minuten kon de tegenstander in de buurt blijven. Bij de rust was de twintiger verschil al een feit. Uiteindelijk haalden we het zelfs met 95-54. De grillen van de kalender zorgen ervoor dat we zaterdagavond opnieuw tegenover elkaar staan. Hopelijk kunnen we opnieuw hetzelfde basketbal brengen.”